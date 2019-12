-Terim, Arda'nın transferini değenlendirdi İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan'ı beklemediği bir anda kaybettikleri için üzüldüğünü söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terim, Arda'nın gidişinin üzüntüsünü yaşadığını kaydederek, ''Her insan gibi ben de duygularımı yaşayacağım. Arda gibi bir oyuncuyu kaybediyorsanız, üzülürsünüz. Hele hele beklemediğiniz bir anda, zamanlaması enteresan çünkü, olursa üzülürsünüz. Üzülmedim dersem yalan söylerim'' dedi. Arda'ın orada başarılı olmasını canı gönülden istediğini vurgulayan Fatih Terim, şöyle devam etti: ''Bu durum, Arda'yı sevmemi, orada çok başarılı olmasını istememi engellemez. Arda'yı yine seviyorum, başarılı olmasını canı yürekten istiyorum. Olacağına da inanıyorum. Liverpool maçının ardından, zaman da geçtikten sonra hiç beklemediğim bir anda oldu. O yüzden üzgünüm. İnşallah çok da başarılı olur. Arda bizim önemli oyuncularımızdan biri. Doğal olarak bu üzüntüyü beklemediğim bir anda olduğu için yaşayacağım.'' Terim, Arda ile vedalaşamamalarıyla ilgili bir soruyu da, ''Biz onu arkadaşlarla antrenmana bekledik Florya'da. Antrenmanımız akşam 19.00'daydı. Onun uçağı gereği herhalde buraya sabah gelmiş. Akşam 19.00'da olan idman için de herhalde kimse sabah 9'da buraya gelmez. Arda yine geleceğini söylemiş, öpüşeceğiz sarılacağız'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Arda'nın, gidişini Florentina'ya gidişinize benzetmesi sizi üzdü mü?'' sorusu üzerine de Terim, ''Arda herhalde 'En iyi hocam anlar Avrupa'ya gitmeyi' demek istedi'' dedi. Arda'nın açıklamasını saptıranlar olduğunun belirtilmesi üzerine ise Terim, ''Ona sorsaydınız ne demek istediğini, ben de ona göre cevap verseydim. Zaten mukayese imkanımız yok. Ben hocayım, o oyuncu. 'En iyi hocam anlar Avrupa'da çalıştığı için' manasında söyledi herhalde, ben öyle anladım'' ifadelerini kullandı. -''Herkes gidecek, yerini birileri dolduracak''- Galatasaray takımında herkesin yerini birilerinin dolduracağını kaydeden Terim, ''Kimler gitti, yerleri dolduruldu. Ben de gittim, benim yerim de dolduruldu. Doğal olarak Galatasaray kendi içinden bir evladını Avrupa'ya göndermiştir, bundan gurur duyuyordur. Ama Arda bizim için önemli bir oyuncu. Ancak bir şekilde orası sistem içerisinde veya herhangi iyi bir oyuncu transferiyle kapatılacak'' dedi. Arda'nın yerine kimin kaptan olacağı yönündeki soru üzerine Fatih Terim, ''Galatasaray'da son yıllarda kaptanlık çok tartışıldı. Ümit ederim bizim açıklayacağımız takım kaptanından sonra fazla üzerinde speküle edilmez. Şu anda takım kaptanımız Ayhan gibi gözüküyor. Hem kaptanı hem ikinci kaptanı yakında açıklayacağız'' diye konuştu. -''Transferi siz daha önce öğreniyorsunuz''- Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Keita'nın transferiyle ilgili rapor verip vermediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi: ''Galatasaray'ın menfaatlerini koruma adına otomatik bir refleksim var. O yüzden transferlerde biraz daha dikkatli hareket etmeye çalışıyorum. Şu ana kadar doğru gittiğini düşünüyorum. Verdiğimiz oyuncuyla aldığımız oyuncu sayısı çok farklı, 3'te 1 gibi. Açıkçası Keita mevzusu oradan geldi bize. Siz benden hızlı gidiyorsunuz transferde, bazen ben bilmiyorum veya bana daha sonra söyleniyor, siz daha önce öğreniyorsunuz. Onu da gerek gazeteden, gerek televizyondan, gerek twitter'dan takip etme imkanımız oluyor. Başkanımızın da böyle bir beyanı var herhalde. Başkanımızla yüz yüze konuşsam daha iyi olur. Buradan basın aracılığıyla ulaşmam söz konusu değil. Kendim onunla konuşurum. Transferleri merak etmesinler. Yerli de yabancı da. Belki bu konuda direkt beyanat vermedim ama ima ederek ne yapmak istediğimi çok açık söyledim. Galatasaray taraftarları da, ki onlara da son günlerde çok teşekkür ederim, bizi ilk günden beri çok iyi destekliyorlar. Ben belki tam net paylaşmadım ama imalarımla anlamışlardır. Takımda birtakım şeylerin değişmesi gerektiğini, daha değişecek olanları da var. Bu yüzden işin hem teknik kısmını hem ekonomik kısmını yöneticilerimizle düşünerek, en iyisini yapmaya çalışıyoruz.'' -''Eboue konusunda yakınız''- Fatih Terim, Emmanuel Eboue'nin transferi konusunda da bilgi vererek, ''Eboue konusunu siz sormadan ben açayım, bu transfer gündemde. Eboue konusunda yakınız. Çok mevkide oynadığı için onu istedik zaten. Her an bizimle beraber olabilir. Başkan ve Sayın Ali Dürüst ile konuştuktan sonra, komitedeki arkadaşlarımızla karar vereceğiz'' şeklinde konuştu. -''Arshavin'i kim istemez?''- Fatih Terim, santrfor transferiyle ilgili soru üzerine de şunları kaydetti: ''Bizde 3 tane var. Arshavin'i sizden okuyorum. Yaklaştığımızı söylüyorlar. Çok çalışıyorsunuz, benden öndesiniz, ben bazen biraz geç kalıyorum. Enteresan sorular var; 'Arshavin'i ister misin?' Ya Arshavin'i kim istemez, ama şartları uygun mu? Şu anda Baros'u tekrardan kazanmaya çalışıyoruz. İyi başladı, umut ediyorum öyle devam eder. Elmander aynı şekilde. Stancu'dan biraz daha hareket ve daha iyi şeyler bekliyorum. Önümüzdeki iki maçta ve antrenmanlarda performansı önemli. Önceliklerimiz bir iki tane var. Arda'nın aklımızda olmayan birden bire gidişiyle, biraz daha acil şeyleri gerçekleştirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Ama içimizden de dışımızdan da bir şekilde çözeceğiz.''