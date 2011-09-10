-Terim 7 sezon sonra Galatasaray'ın başında İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla 3. döneminin ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanırken, tecrübeli çalıştırıcının görevini bıraktığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yeni startını da verecek olması dikkati çekiyor. Galatasaray'da 3. görev dönemine başlayan Fatih Terim, 7 sezon aradan sonra tekrar göreve dönerken, sarı-kırmızılı takımın maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı 2003-2004 sezonunda son maçına bu statta çıkmıştı. Galatasaray taraftarlarının karşısına ligde en son, 2003-2004 sezonu 26. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında çıkan Fatih Terim, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlubiyetle tamamlanan bu müsabakanın ardından görevi bıraktı ve yerine Gheorghe Hagi getirildi. Yarın, bu kez Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim, bıraktığı yerden ligde 3. dönemine start verecek. -2 bin 731 gün sonra- Fatih Terim, İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasında Galatasaray taraftarıyla 7 yılı aşkın bir sürenin ardından ligde yeniden hasret giderecek. Tecrübeli teknik adam, toplam 2 bin 731 gün sonra Galatasaray takımıyla lig müsabakasında yer alacak. Terim, 3. kez başına geçtiği Galatasaray takımıyla geçmiş sezonlarda 197. lig maçına çıkmıştı.