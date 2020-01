-Terim: 26 Ocak'ta herkes eteğindeki taşları dökmeli ANTALYA (A.A) - 18.01.2012 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 26 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda herkesin eteğindeki taşları dökmesi gerektiğini savundu. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) düzenlediği ''49. Yıl Sporun Zirvesi Semineri''nde gerçekleştirilen ''Dün nasıl başardık, bugün ne yapmalıyız'' konulu oturumda açıklamalarda bulunan Terim, genel kurulla ilgili görüşlerini dile getirdi. Toplantıda, kulübünün duruşunun önemli olduğunu, ancak kendisinin de bir oy hakkını elinde bulundurduğunu vurgulayan Terim, ''TFF, gelişen olaylar sonrasında bir duruş sergiliyor. Federasyon, 'Geldiğimiz bu noktada genel kurula gitmekle, ben son durumu resmi mecrada tartışmaya açıyorum' diyor. Kulislerde konuşulan bütün konuların orada konuşulmasını istiyor'' dedi. ''Bizim de büyük millet meclisimiz orası'' ifadesini kullanan Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: ''(Futbolun paylaşanları, bütün bileşenleri, burada doğru zeminde tartışın) diyor. Bir takım kararları verme yetkisi genel kurulda olduğuna göre, burada oy vermeye hak kazanan kişilere diyor ki; 'Paydaşlar, dedikodudan uzak orada tartışın ve Türk futbolunun adına en doğru kararı verin' diyor. Buradan benim aldığım bu. Futbolun gerçek sahipleri futbolu enine boyuna tartışacaktır. Verilecek karar da Türk futbolunun yönünü, yolunu yurdunu da değiştirecektir. Olaya sadece 58. madde olarak bakmıyorum. Aynı zamanda Türk futbolunun geleceği ile ilgili sorumluluğu da genel kurul ilk defa daha fazla hissedecektir. Futbola yön verenler bir kurumu temsil ediyor. Çok önemli bir sorumluluk alacaklardır. Alınan kararlar ne olursa olsun, sonuçları hep beraber önümüzdeki yıllarda görülecektir. Bu kararın sonuçları spor kulüplerinde, Türk futbolunda görülecektir. Tarihi bir görev taşıyor genel kurul.'' -''Olayın enternasyonal yanı da var''- Terim, bu konuda üslubuna dikkat ettiğini vurgularken, sorumluluğunun bilincinde olduğunu dile getirdi. Fatih Terim, şöyle devam etti: ''Biz darbelerden, kötü günlerden veya kaoslardan acaba güçlenerek çıkar mıyız. Buradan kaybettiğimiz gibi görünen Türk futbolundan kazanarak çıkarmıyızın peşindeyiz. Bunun dibi yok zaten, bence sonu bu. Buradan kazançlı çıkabiliriz. Bu da bir tek şeyle, o da birliktelikle olur. Her kurumun kendine düşeni yapmasıyla olur. Başkası, kaosu daha sonra daha da ileriye doğru götürür veya sonucu uzatır. Sonucun uzaması hiçbirimize fayda sağlamaz. Bugün tribünlerin boşalmaya başladığını görüyoruz, yarın başka zafiyetler belirir. Olayı daha fazla dramatize etmeden nasıl çıkabilirizi ortaya koymalıyız. Toplantıda burada birbirimize gerçekleri söyleyebilirsek, Türk futboluna fayda sağlayabiliriz. Orada gerçekleri söyleyerek, sonradan Türk futbolunun kazanacağı ivmede hak sahibi olabiliriz. Yoksa küçük kişisel kavgalar bizi bir yere götürmez. Bir başkasının mutsuzluğu, kimsenin mutluluğu olmamalıdır. Hepimizin sevgilisi olan futbolu kurtarma adına operasyon gerekiyor. Bunu ne kadar ötelerseniz öteleyin, sonunda bunun ucuna geleceksiniz. Karşılıklı olarak bir başkasının hakkına riayet ederek sözlerinizi söyleyeceksiniz. Orada herkes eteğindeki taşı dökmeli. Çünkü, işin sadece lokal boyutu yok, enternasyonal boyutu da var. Bizim sinerjileri toplayıp büyük bir enerjiye sahip olmaya ihtiyacımız var.' -''Ronaldinho'nun bedeli Galatasaray'a yük olur''- Terim, kendisine teklif edilen Ronaldinho'yu, alacağı bedelin çok yüksek olması nedeniyle istemediğini açıkladı. Ronaldinho'nun futbol becerisine, yeteneğine, sempatikliğine diyecek hiçbir şeyinin olmadığını anlatan Fatih Terim, ''Ben büyük futbolcuyla çalışmaktan büyük zevk alırım. Transfer zamanı bizim önümüze yüzlerce oyuncu gelir. O şartlarda bazen antrenörler istemeyebilir. O günkü şartlar ne gerektirir kimse bilemez. Ben Galatasaray'ın, bulunduğum konum içinde düşünebileceğim her şeyini düşünmek zorundayım. Ekonomisini de tekniğini de taktiğini de uyar uymazını da düşünmek zorundayım. Bazı oyuncuları almak için başka formüller de alıyoruz. Bu rakam açıkçası Galatasaray'a yük olur diye düşünüyorum. Bunu da başkan Ünal Aysal'a söyledim. Sene de 6 milyon ve toplamda 25-30 milyon dolarlık sözleşme olacaktı. Olmayacak demek de değil, yarın başka şekilde gelişirse olabilir de'' diye konuştu. ''Evet demek gibi, hayır demek hakkım da var'' ifadesini kullanan Fatih Terim, ''Ben zaten başkanımla görüşüyorum. İleride, bizim içimizden çıkan şeyin, 'biz getirdik hoca istemedi gibi' bir tavır olursa bu hoş değil. Herkes Maradona, almayınca da biz hatalıyız. Bizim içimizden ileride herhangi bir şeyin çıkması hoş olmaz. Açıp bizi şikayet etmenin manası yok'' şeklinde konuştu. -''Ankaragücü'nün bu duruma düşmesi üzücü''- Fatih Terim, Anadolu Ajansı muhabirinin hatırlatması üzerine, bir dönem görev yaptığı Ankaragücü'nün bu duruma düşmesinin üzücü olduğunu söyledi. Ankaragücü'nde çalıştığı dönemde şampiyonluğa oynayan bir takım kurma yolunda olduklarını hatırlatan Terim, ''Maçlarımızı full tribünlere oynadık. 100 küsur yıllık bir takımdan ve Ankaragücü'nden bahsediyoruz. Sevilen ve seyircisi çok fazla olan bir takım. Bu duruma düşmesi hakikaten çok üzücü. Ama bu kaostan çıkaracak olan da Ankagüçlülerdir, o kulübe gönül verenler, akil insanlarıdır. Burada olay ben ya da o egodan çıkmış artık. Muhakkak bu SOS'e birileri cevap verecektir. Kimsenin babasının malı değil Ankaragücü. Burada bana da bir görev varsa yapmaya hazırım. Şu an boşta olsaydım benden ne isterlerse yapardım. Yanlış anlaşılmasın Hakan Kutlu'ya yardım ederdim'' ifadelerini kullandı. Terim, şartlar oluştuğu zaman zaman her tarafa (göreve) soyunmaktan kaçınmayacağını, çekinmeyeceğini dile getirdi.