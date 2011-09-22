-Terim: 2 puanı kayıp olarak görüyoruz KARABÜK (A.A) - 21.09.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 berabere kaldıkları Kardemir Karabükspor maçına iyi başladıklarını, ancak 10 kişi kaldıktan sonra karşılaşmanın zor geçtiğini söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, sahada 10 kişi kalmasalardı maçın daha keyifli ve güzel geçeceğini öne sürdü. Maçın başlarında eksik kaldıklarını, 35 derecelik sıcak bir havada oynamanın kolay olmadığını anlatan Fatih Terim, şunları kaydetti: ''Açıkçası bizim kalecimizin sakatlığı var. Rakibin bir şeyi yok. Böyle bir durumda kırmızı karta karar verdi hakem. Hemfikir olduğum bir şey değil. Sorduk biz herkese, aşağı yukarı kimse bu kanaatte değil. Dolayısıyla artık yapacak bir şey yok. Ben Sercan'ı çıkarmayı düşünmedim, devam etsinler istedim. Ama ilk yarı sonuna kadar Sercan'ın hazır da olmayışı, özellikle kenarda açık vermemiz söz konusu oldu. Sabri'yi alarak orta sahayı güçlendirdik. Tabii ki saniyeler geçtikçe hem fizik olarak hem de moral olarak düşüyorsunuz, kolay değil. Biz genel olarak 2 puan kayıp olarak görüyoruz.'' Kardemir Karabükspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Terim, ''Karabük ciddi bir rakip. Koşan, mücadele eden, yetenekli olan bir takım. Karabük takımına, Yücel hocaya ve tüm camiaya başarılar diliyorum'' dedi. Terim, ''Galatasaray kalecilerden şanssız mı?'' şeklindeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı: ''Dünyanın en önemli kalecilerinden birinden bahsediyoruz. Muslera'ya herhangi bir şey söyleyecek halimiz yok. Yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart değil. Muslera'ya hatalı diyebilir miyiz? Hata da yapacak ama burada baktığımız zaman Muslera son adam. Gitti, adama vurdu, yok öyle bir şey. Belediye maçına baktığımız zaman da 2-3 tane gol kurtardı. Kalecilerin kaderi. Kurtardığına bakılmaz, hatalarına bakılır. Bugünkü ihaleyi Muslera'ya bırakmamamız lazım.'' Terim, kendisine yöneltilen ''Galatasaray'dan çok şey mi bekleniyor?'' sorusunu ise ''Bu imajı veren hazırlık maçlarındaki performansımız. Türkiye ligi çok zor bir lig. Dünyada ve Avrupa'da tabelada çok yükseğe çıkmayabilir ama zorluk derecesinde çok yükseklerde. Çok zor bir lig. Çok uzun bir yolumuz var. Ummadığımız şeylerle inşallah başında karşılaşırız'' şeklinde yanıtladı. Fatih Terim, haftada iki kez maç yapılmasıyla ilgili de, ''Sakatlıkları en az seviyeye indirmek zorundayız. Sebep, bahane bulmadan oynamak zorundayız. Top oynayarak kimseye bir şey olmaz. Bizi zorlayan sadece başlarken, 40-45 gün ertelenmesi oldu liglerin'' ifadelerini kullandı. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz de çok pozisyona girdiklerini ancak gol bulamadıklarını söyledi.