-TERİM 2 MİLYON AVRO ÜCRET ALACAK İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Galatasaray'da bugün 3 yıllık resmi sözleşme imzalanan teknik direktör Fatih Terim'e yıllık 2 milyon avro ödenecek. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, ''Fatih Terim'le 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için futbol takımımızın teknik direktörü olarak kontrat imzalanmıştır. Buna göre Fatih Terim'e her sezon için 2 milyon avro ücret ödenecektir. Her sezonun sonunda tarafların karşılıklı olarak kontratı feshetme hakkı bulunmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.