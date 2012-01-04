-Terim: ''10 kişi oynamak kolay değildi'' İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazandıkları maçın önemli bölümünü 10 kişi oynamanın İstanbul Büyükşehir Belediyespor için kolay olmadığını söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, kısa da olsa bir tatilin ardından aynı konsantrasyonla lige dönmenin zorluğuna dikkat çekerken, ''3 puan ile başlamak güzel bir şey. İlk yarı 0 puanla başlamıştık bu çok kötüydü. Oyuna iyi başladık ve güzel de bir gol attık. Sonradan ayağımıza çarparak gol yemek beklediğimiz bir şey değildi. Bir sarsıntı geçirdik ama toparladık. Galatasaray'ın kendi sahasında 11'e 10 kalmak İstanbul Büyükşehir Belediyespor için kolay değildi'' dedi. İkinci yarı çok rahat bir maç çıkarttıklarını aktaran Terim, ''Böyle maçlarda asıl olan 3 puandır. Çok kısa süre de olsa futboldan uzaklaştıktan sonra aynı konsantrasyonda olamıyorsunuz. Kaldığımız yerden kazanarak başlamak güzel bir şey'' ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Arif Erdem'den eski oyuncusu olarak övgüyle bahseden tecrübeli teknik adam, ''Onunla gurur duyuyorum. Aferin ona. Onlarla oynamak kolay değil'' şeklinde konuştu. -''Eboue'yi Samsunspor maçında oynatabilmek için çalışıyoruz''- Fatih Terim, Afrika Uluslar Kupası öncesi Fildişi Sahili Milli Takımı kampına katılacak olan Eboue'yi Samsunspor maçında da oynatabilmek istediklerini söyledi. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın 7 Ocak'ta Paris'te toplanıp, oradan Abu Dabi'ye geçeceğini aktaran Terim, ''Samsunspor maçında oynatıp, özel uçakla yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Olmazsa yerine Sabri'yi kullanmaya çalışacağız. Takım içinde bunu çözebiliriz'' dedi. -''Galatasaray'ın sokağa atılacak parası yok''- Transferle ilgili sorular üzerine, ''Bir sürü arkadaşımızın ismi söyleniyor. Hatta paraları dahi söyleniyor. Bir şey olursa söylerim'' diyen Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı: ''Muhakkak sağ kanatta sıkıntımız olma ihtimali muhtemel. Galatasaray'ın sokağa atılacak parası yok. Düşüncemizin üzerinde paralar olursa, buna itiraz ediyorum ben. Başkanımızla oturup konuşuyorum. Fiyat yüksek olursa, bize uzak kalıyor. Bu almayacağımız anlamına gelmiyor, alacağız. 1-2 oyuncu almamız gerektiğini hep söylüyorum. Bu konuda yönetimle hem fikiriz. Hata yapmamak için ince eleyip, sık dokuyoruz. Ekonomisi, yeteneği önemli. Geldiğinde takımı bozmaması lazım. Bizim müthiş mücadele gösteren bir ekibimiz var. Bu çocuklar liderler. Takım ne kadar iyi gitse de profesyonel anlamda transfer gerektiriyor ve çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bizi bir adım yukarı çıkaracak oyuncuları, nokta atışı yaparak bulmak istiyoruz. Önümüzde play-off dahil 30 maç var ve oyuncuya ihtiyacımız olacak.''. -''Emre Çolak'a formayı vermekte ısrar ediyorum''- Fatih Terim, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a attığı 2 golle takımı sırtlayan Emre Çolak'la ilgili olarak, ''Ben ısrar ediyorum ona formayı vermekte. O almakta ısrar ederse sorun yok. Özel de çalışıyor. O, Semih, Sercan, Merthan, Okan ayrıca fizik çalışmaları yapıyorlar. Teknik çalışmalar yapıyorlar. Hepsinde ilerleme göreceğiz. Emre adına seviniyorum,. Daha da iyi işler yapacak. Bugün maç içinde haber göndermiş ayağım çekiyor diye, ben de 'Bitir' dedim oyunu. Ümit ederim mesajı alıyordur'' diye konuştu. Maç sonunda Kazım Kazım'a yönelik bazı tepkiler olduğunun hatırlatılması üzerine ise Terim, ''Ben alkış da gördüm. Kazım bizde iyi işler yapıyor. Zaman zaman iyi işler yapıyor, zaman zaman iyi olmama hakkı da var. Bize faydalı olmaya çalışıyor'' demekle yetindi.