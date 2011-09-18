Terhisine 2,5 ay kala şehit oldu

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Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Güzeldere Köyü kırsalında dün akşam operasyondan dönerken karşılaştıkları bir grup PKK’lı ile çıkan çatışmada şehit düşen Komando Er Muhammet Aygör, bugün Elazığ 8’inci Kolordu Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Konya’ya gönderildi. Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan ambulansla alınan şehit er Muhammet Aygör’ün cenazesi daha sonra merkez Selçuklu İlçesi’ne bağlı Sızma Beldesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evine getirildi.Ambulastan indirilen cenaze askerlerin omuzunda eve alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ambulanstan indirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaklaşık 10 dakika evde kalan cenaze daha sonra askerlerin omuzunda törenin düzenleceği Sızma Beldesi Meydanı’na getirildi.Buradaki törene, yaklaşık 3 bin kişi ile birlikte Konya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Ak Parti Konya milletvekilleri Gülay Samancı, Hüseyin Üzülmez, Garnizon Komutanı ve 3’üncü Ana jet Üs Komutanı Tümgeneral Yılmaz Özkaya ve Konya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Yaşin ile şehidin yakınları katıldı.Şehitin annesi Cemile Aygör, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Fenalaşan annaye 112 Acil Servis ekipleri müdehale etti. Ağabeyi Ramazan Aygör de şehit kardeşine fotoğrafını öperek veda etti.Tabutun yanına gelen abla Ümmühan Arpacı ise "Muhammedim, yiğidim. Biz seni böyle mi gönderdik?" diye tabuta üzerine sarılarak göz yaşı döktü.Cenaze törenine katılanlar da ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attı. İkindi namazından sonra belde meydanında kılınan cenaze namazının ardından şehit er Muhammet Aygör’ün cenazesi, omuzlarda Sızma Mezarlığı’na götürülerek şehitliğe defnedildi.