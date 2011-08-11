Terfisine sevinemedi

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Hükümete yönelik kara propaganda içeren sitelerin soruşturulduğu İnternet Andıcı’na bakacak 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, hakkında yakalama kararı çıkardığı isimler arasında yer alan EDOK Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler’in kardeşi Topcu Kurmay Albay Hasan Nevzat Taşdeler, YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi etti.Kardeş Taşdeler, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığı görevinden, Tekirdağ Çerkezköy’deki 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na atandı. Ancak, ağabeyiyle ilgili çıkarılan yakalama kararı nedeniyle generalliğe terfisine ve yeni görev yeri atamasına sevinemedi. Kardeş Taşdeler, EDOK Komutanı ağabeyinden tam 15 yıl sonra generalliğe terfi etti. Org. Nusret Taşdeler, 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevini yürüttükten sonra tuğgeneral olmuştu.O, 1970 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olurken, kardeşiyse 1986 yılında harp okulunu bitirdi. Samsunlu olan Taşdeler kardeşler, topçu ve füze okulundan mezun oldu. Ağabey Taşdeler, 2009 yılında orgeneralliğe terfi etti ve sırasıyla Harp Akademileri Komutanlığı, Ege Ordu Komutanlığı ve son olarak YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atandı.Tuğg. Taşdeler ise Topcu Kurmay Albay rütbesinde yürüttüğü Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığı görevinden Tuğgeneral rütbesiyle Tekirdağ Çerkezköy’deki 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na atandı. İki kardeş de iyi seviyede İngilizce biliyor. Tuğg. Hasan Nevzat Taşdeler, Iğdır’da görev yaptığı dönemde eğitim camiasına verdiği desteklerle de adından söz ettirdi.