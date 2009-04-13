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Yaşam

Terfi, akıl sağlığına iyi gelmiyor

13 Nisan 2009 20:18

İngiliz araştırmacılar, iş yerinde terfinin akıl sağlığına iyi gelmediğini öne sürdü.

Warwick Üniversitesinden ekonomistler ve psikologlar, 1991 ile 2005 yılları arasında terfi edilen bin kişinin durumunu araştırdı.Daily Mail gazetesinin haberine göre, birçok çalışan için iş yerinde kariyer merdivenini adım adım tırmanmak bir hedef olsa da, bu hedefe ulaşmanın çalışanın akıl sağlığı üzerinde zararının görülebildiğini belirten araştırmacılar, terfinin kişide stres seviyesini yüzde 10 oranında artırdığını belirledi.Kişide terfiden sonra artan baskının daha çok iş, fazla sorumluluk ve dinlenme zamanının azalmasından kaynaklandığı sanılıyor.


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