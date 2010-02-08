Tercüme yapan telefon geliyor

T24 - İnternette siteleri 52 dile çevirebilen Google şimdi de cep telefonunda sesli çeviri için düğmeye bastı.











Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri olan ve yenilikleriyle internette çığır açan Google şimdi cep telefonu devrimi peşinde... Google uzmanları cep telefonlarında yabancı dildeki bir sesi istenilen dile anında çeviri yapabilen bir yazılım geliştirdiklerini duyurdu.



Günümüzde ses tanıma ve otomatik çeviri yapma teknolojilerinin sık sık kullanıldığını vurgulayan Google uzmanları, birkaç yıl içinde yazılımın bitirileceğini belirtirken hedeflerinin tüm dünyada konuşulan büyük dilleri kapsayacak bir devrim olduğunu belirtti. Google’ın tercümeden sorumlu müdürü Franz Och “Konuşmaya dayalı tercümenin birkaç yıl içinde hayata geçmesi mümkün” ifadesini kullandı. Google’ın bu teknolojisinin hayata geçmesi durumunda bir cep telefonu görüşmesi sırasında karşıdaki kişi İngilizce, Almanca ya da Fransızca konuşsa dahi anlık çeviri sayesinde bu teknolojiyi kullanan kişi söylenenleri Türkçe olarak duyabilecek. Yanıtını Türkçe olarak verdiğinde karşı tarafa istenilen dilde aktarılacak.