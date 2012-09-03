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Yaşam

Tercihli yol uygulaması başladı

İstanbul'da sadece toplu taşıma araçlarının kullanacağı 'Toplu Taşıma Yolu (Bus Lane)' uygulaması başladı

03 Eylül 2012 13:55

İstanbul'da trafiği rahatlatmak ve toplu taşıma araçlarının kullanılmasını teşvik için tercihli yol uygulamasına geçildi. İlk gün park yapan araçlar, çekici tarafından kaldırıldı.
 
İstanbul'da sadece toplu taşıma araçlarının kullanacağı ''Toplu Taşıma Yolu (Bus Lane)'' uygulaması başladı.

Toplu taşımayı rahatlatmak için başlatılan uygulama için pilot bölge seçilen Aksaray-Millet Caddesi-Topkapı ve Şirinevler-Mahmutbey yolunda başlayan uygulama, daha sonra Topkapı-Aksaray-Taksim, Kızıltoprak-Bostancı-Tuzla, Beşiktaş-Maslak ve Yenikapı-Başakşehir şeklinde genişletilecek.

Hafta içi trafiğin yoğun olduğu 07.00-10.00 ile 16.00-20.00 saatlerinde yapılacak uygulama göre, toplu taşıma araçlarına tahsis edilen sağ şeridi yalnızca İETT ve Halk otobüsü, minibüs ve taksiler kullanacak.

Bus line uygulamasını ihlal eden araçlar, Elektronik Denetleme Sistemi ile tespit edilerek para cezası ile cezalandırılacak.

Uygulamanın ilk gününde trafik polisleri, uygulamanın kusursuz işlemesi için yoğun çaba harcarken, şerit ihlali yapan sürücüleri ise sık sık uyardı.

Park yapan araçlar, trafik ekiplerince çekici tarafından kaldırılarak otoparka götürüldü.

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Tercihli yol uygulaması başladı

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