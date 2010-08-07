-TERCİH BAŞVURUSU YARINDAN İTİBAREN YAPILABİLECEK ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre adayların tercih başvurusu yarından itibaren alınacak. Sınavı kazanan adaylar tercih işlemlerini tamamladıktan sonra herhangi bir ilköğretim okulundan tercih başvurusu yapabilecekler. Tercih işlemlerine ilişkin kılavuz, MEB'in http://oges.meb.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak. Yerleştirme sisteminde yapılan yeni düzenlemeyle bu yıldan itibaren adaylardan ikinci kez tercih alınacak, ayrıca yedek liste uygulaması yapılacak. MEB'den yapılan açıklamaya göre, sınavı kazanan adayların 1. yerleştirme tercih başvuruları yarından itibaren 20 Temmuza kadar alınacak. Adaylar en fazla 12 tercih başvurusunda bulunabilecek. 1. yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2010 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara göre kayıtlar 26 Temmuz-4 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılacak. Bu kayıtlar sonrası boş kalan kontenjanlar 4 Ağustos 2010'da ilan edilecek. Bu yıl yerleştirme sisteminde, okullarda kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanların sayısını en aza indirmek ve daha fazla sayıda öğrencinin bu okullara yerleşmesini sağlamak amacıyla ikinci tercih ve yedek liste uygulaması getirildi. 2. yerleştirme için tercih başvuruları 5–11 Ağustos 2010 tarihleri arasında alınacak. Bu dönemde öğrenciler, en fazla 6 okul tercihinde bulunabilecek ve yeni bir yerleştirme gerçekleştirilecek. 2. yerleştirme sonuçları, 16 Ağustos 2010 tarihinde ilan edilecek. Bu ilanda öğrencinin asil olarak girmeye hak kazandığı okulla birlikte, yedek olarak kazandığı okul da yer alacak. -KAYIT ŞART- Öğrencilerin 2. yerleştirme döneminde, daha önce kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptırdıkları okullarının dışında herhangi bir okula kayıt hakkı kazanmış olmaları halinde, önceki okullarındaki kayıtları silineceğinden mutlaka yeni kayıt hakkı kazandıkları okula kayıtlarını yaptırmaları gerekecek. Aksi takdirde her iki okuldaki haklarını kaybetmiş olacaklar. Yeni düzenleme ile bir öğrencinin herhangi bir okulu asil listeden kazanmasının yanı sıra aynı tercih listesinden başka bir okulu yedek olarak kazanması da mümkün olabilecek. Öğrenciler, yedek listesinde yer aldıkları okuldaki kayıt sırasını, ''e-okul'' ve ''www.meb.gov.tr'' internet adresinden takip edebilecek. -ÖĞRENCİLERİN TATİLLERİ AKSAMAYACAK- Bakanlık, yaz sezonunda olunması sebebiyle velilerin ve öğrencilerin tatil programlarının aksamaması için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre, adayların okul kayıtları dışında, tercih başvuruları ve benzeri işlemleri herhangi bir ilköğretim okulundan yapılabilecek.