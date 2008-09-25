'Terbiyesizlik etme, çekil kenara'

Yolsuzlukları haber yapan gazetelere boykot çağrısında bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir kitap fuarında Deniz Feneri Derneği standının karşısındaki bir yayın şirketine ait satış reyonunu gezerken gazetecilerin görüntü almak istemesine sert şekilde tepki gösterdi



Başbakan Erdoğan, dün Kocatepe Camii’nde teravih namazı kıldı. Erdoğan, namaz sonrasında caminin avlusunda bulunan 27. Kitap ve Kültür Fuarı’nı da gezdi.



Erdoğan yine sinirlendi



Milliyet ve Hürriyet muhabirleri Başbakan Erdoğan’ı, fuarda bulunan Deniz Feneri Derneği’nin standıyla aynı karede görüntüleyebilmek için standın önünde bekledi.

Erdoğan’ın Deniz Feneri Derneği yerine başka bir standa yönelmesi üzerine gazeteciler de aynı standa gitti. Milliyet ve Hürriyet muhabirleri Erdoğan’ı, arkasında bulunan Deniz Feneri Derneği standıyla aynı karede görüntülerken Erdoğan sinirlendi.



Gazeteciler korumalar tarafından dışarı çıkarıldı



Erdoğan, Hürriyet muhabirini, “Sen çok akıllısın, ben senin aklını biliyorum. Terbiyesizlik edepsizlik etme çekil kenara. Böyle güzel bir akşamda yaptığına bak” diyerek azarladı. Bunun üzerine fuar alanında bulunan gazeteciler korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.

Erdoğan, teravih namazı öncesinde ve sonrasında ziyaret ettiği fuarda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 5 ciltlik “Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir” adlı eserden iki takım aldı. Erdoğan aynı stantdan Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün “Yaşayan Dünya Dinleri” adlı kitabını da aldı.



‘Kitapları okuyup, bana özet yapıyorlar’



Başbakan Erdoğan, fuarda kendisine Mahir Kaynak ve Ömer Lütfi Mete’nin yazdığı “Erdoğan Operasyonu” adlı kitap gösterilince, “Daha ikinci baskı mı” dedi. Stand sahibinin, “Siz çok kitap okuyorsunuz biliyorum” demesi üzerine Erdoğan, “Nerede, ben okuyamıyorum bana okuyup özet yapıyorlar” dedi.



