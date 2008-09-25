T24 LogoT24 Logo
Politika

'Terbiyesizlik etme, çekil kenara'

Başbakan Erdoğan katıldığı bir kitap fuarında Deniz Feneri Derneği standının karşısındaki satış reyonunu gezerken görüntü almak isteyen gazeteciyi ‘Terbiyesizl

25 Eylül 2008 03:00

Yolsuzlukları haber yapan gazetelere boykot çağrısında bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir kitap fuarında Deniz Feneri Derneği standının karşısındaki bir yayın şirketine ait satış reyonunu gezerken gazetecilerin görüntü almak istemesine sert şekilde tepki gösterdi

Başbakan Erdoğan, dün Kocatepe Camii’nde teravih namazı kıldı. Erdoğan, namaz sonrasında caminin avlusunda bulunan 27. Kitap ve Kültür Fuarı’nı da gezdi.

Erdoğan yine sinirlendi

Milliyet ve Hürriyet muhabirleri Başbakan Erdoğan’ı, fuarda bulunan Deniz Feneri Derneği’nin standıyla aynı karede görüntüleyebilmek için standın önünde bekledi.
Erdoğan’ın Deniz Feneri Derneği yerine başka bir standa yönelmesi üzerine gazeteciler de aynı standa gitti. Milliyet ve Hürriyet muhabirleri Erdoğan’ı, arkasında bulunan Deniz Feneri Derneği standıyla aynı karede görüntülerken Erdoğan sinirlendi.

Gazeteciler korumalar tarafından dışarı çıkarıldı

Erdoğan, Hürriyet muhabirini, “Sen çok akıllısın, ben senin aklını biliyorum. Terbiyesizlik edepsizlik etme çekil kenara. Böyle güzel bir akşamda yaptığına bak” diyerek azarladı. Bunun üzerine fuar alanında bulunan gazeteciler korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.
Erdoğan, teravih namazı öncesinde ve sonrasında ziyaret ettiği fuarda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 5 ciltlik “Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir” adlı eserden iki takım aldı. Erdoğan aynı stantdan Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün “Yaşayan Dünya Dinleri” adlı kitabını da aldı.

‘Kitapları okuyup, bana özet yapıyorlar’

Başbakan Erdoğan, fuarda kendisine Mahir Kaynak ve Ömer Lütfi Mete’nin yazdığı “Erdoğan Operasyonu” adlı kitap gösterilince, “Daha ikinci baskı mı” dedi. Stand sahibinin, “Siz çok kitap okuyorsunuz biliyorum” demesi üzerine Erdoğan, “Nerede, ben okuyamıyorum bana okuyup özet yapıyorlar” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24