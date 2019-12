Teravih namazı tartışması

T24 -

Ramazan’ın geldiğini oruçların açıldığı iftarla birlikte en çok hissettiren şey müslümanların gece yatsı namazının ardından cemaatle kıldığı teravih namazıdır.“İslam’da teravih diye bir namaz yok. Peygamberimizin bizzat yasakladığı bir şeydir, peygamberimizden sonra bu namazı koydular. Evinde sevap için namaz kılmanın önü açıktır, istediğin kadar kıl fakat teravihi asla camiye sokamazsın, peygamberimiz yasaklamıştır. Çünkü orası riyakârlığa kapalı bir mekan olmalıdır. 20 rekat namaz ne demek, günün bütün namazları 20 rekatı bulmuyor. Peygamberimiz dört rekat, bazen sekiz rekat ama hep evde kılmıştır” dedi ve bin yıllık tartışmayı tekrar ateşledi.geçen yıl katıldığı bir TV programında, “Teravih namazı Hz Ömer’den sonra konulmuş. Peygamber efendimizin teravih kıldığı yok. Peygamberimiz hiç kılmamış. Peygamberimiz senenin her günü gece 11 rekat teheccüd namazı kılar. Ama senenin her günü kılardı. Ramazan’da farklı bir namaz kılmış değil” demişti.“Teravih namazını peygamberimiz Teravih adı altında kılmadı. Her zaman evinde namaz kılan Hz. Muhammed, Ramazan’ın ilk 3 günü gelip camide namaz kıldı. Ancak kimseye namaz kıldırmadı ve kendi kendine kıldı. Diğer Müslümanlar da zamanla cemaatle değil gelip ayrı ayrı namaz kılmaya başladılar ve cami çok kalabalıklaştı. Bunun üzerine Hz. Muhammed bu kalabalığın kıldığı namazın zamanla farz olabileceğini ifade edip herkesin evinde kılmasını söyledi. Ancak Peygamberimiz Teravih namazını yasaklamamıştır.”“Peygamberimiz Ramazan’da bir iki kez 8 rekat fazladan namaz kılmıştır. Bu namaza oluşan büyük rağbet sonucunda bu namazı bırakmıştır. Kendisine soranlara bu nafile namazının farz olmasından endişelendiğini ifade etmiş. Ancak kimseye gidin evinizde kılın dememiştir. Hz. Ömer’in halifelik döneminde Kuran’ı ezbere bilenlerin önüne geçmek, Hz. Muhammed’in kıldığı bu namazın ihya edilmesine, 20 rekat üzerinden kılınması ve cemaatin okunacak sureleri ezberlemesine karar verildi. Teravih namazı vardır ancak Hz. Muhammed camide kılınmasını tasvip etmemiştir.”