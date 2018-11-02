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Terasta kurşun yağdıran eşinden, 2 gün önce şikayetçi olmuş (3)

TUTUKLANDI Kayseri'de boşanma kararı aldığı eşi Emine Akgül'ü, buluştuğu alışveriş merkezinin terasındaki kafeteryada tabancayla vurarak öldüren Levent Akgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

02 Kasım 2018 00:56

TUTUKLANDI
Kayseri\'de boşanma kararı aldığı eşi Emine Akgül\'ü, buluştuğu alışveriş merkezinin terasındaki kafeteryada tabancayla vurarak öldüren Levent Akgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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TUTUKLANDI KayseriAkgül
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