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Yaşam

Ter kokusu erkeği ele veriyor

Araştırmalara göre erkeğin tahrik olup olmadığını ortaya koyan en büyük ayrıntıyı ter kokusu oluşturuyor.

11 Ocak 2009 02:00

Bilim insanları kanıtladı; erkeğin kadınla ilgilenip ilgilenmediğinin sırrı ter kokusunda.

Teksas'ta yapılan bir araştırmaya göre erkeğin ter kokusu, kendisinin hangi ruh halinde olduğunu gösteriyor. Buna göre tıpkı hayvanlar gibi insanlar arasındaki iletişimde de ter bezlerinin rolü büyük. Kokunun da!

Rice Üniversitesi'nde psikoloji alanında çalışmalar yapan Denise Chen, 20'li yaşlardaki 19 kadın üzerinde yaptığı araştırmada, kadınların erkeklerin ter kokusunu ikiye ayırdığını ortaya koydu; normal ve seksi.

Araştırmada, 20 dakika boyunca eğitim konusunda video izleyen erkeklerin salgıladıkları ter kokusunun 'normal' bulunduğu, yine aynı süre zarfında porno film izleyenlerin ter kokusunun ise olduğundan daha seksi olduğu tespit edildi.

Kadın katılımcılara koklatılan kokular sırasında Profesör Chen de onların beyin aktivitelerini MRI tarayıcısıyla taradı. Buna göre 'seksüel' ter, katılımcıların beyninin farklı bölgelerini harekete geçirdi.

Profesöre göre kadın beyni, erkeğin kendisini çekici bulup bulmadığın da yine ter kokusu sayesinde anlayabiliyor.

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