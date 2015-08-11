Ter, cep telefonlarının patlamasına neden olabilir!

Sıcak yaz aylarında cep telefonu kullanım sürelerine dikkat etmek gerektiği konusunda uyarı yapan uzmanlar, terden ve sıvı temasından dolayı telefonların ısısının arttığını, bunun da patlamalara neden olabileceğini söylüyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özen, cep telefonlarının artık mini bilgisayar özelliği taşıdığını ve kullanım sürelerinin arttığını söyleyerek, "Nemin fazla olduğu yerlerde terin oluşması ve sıvı teması, telefonun belirli noktalarında ısıyı artırıyor. Bu da telefonun pil ömrünü azaltıyor ve olası bir patlamaya neden olabiliyor" dedi.

Özellikle sıcak ortamlarda cep telefonlarının uzun süre kullanılmaması uyarısında bulunan Özen, insanların çoğunlukla cep telefonlarını ellerinde ya da ceplerinde taşıdıklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Antalya gibi nemin fazla olduğu yerlerde terin oluşması ve sıvı teması, telefonun belirli noktalarında ısıyı artırıyor. Bu da telefonun pil ömrünü azaltıyor ve olası bir patlamaya neden olabiliyor. Telefon bir oyun aleti olarak kullanılmamalı. Kısacası cep telefonlarını ne kadar az kullanırsak o kadar iyi."

‘Çocuklar ve hamileler dikkatli olmalı’

Özen, cep telefonlarının sürekli elektromanyetik dalga yaydığının, bu dalgaların da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi. Özellikle yaz aylarında çocuklar ve hamile kadınların telefon kullanım sürelerini kısa tutması gerektiğini belirten Özen, cep telefonların şarjlarının kimyasal bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Telefonların sıcak ortamlarda zarar gördüğünü ifade eden Özen, "Ortam ısısının fazla olması, cep telefonunun ısınması ve buna bağlı olarak da yüksek ısıdan kaynaklı patlamalar meydana gelebilir" dedi.

Sıcak havalarda cep telefonu kullanımı için tavsiyede bulunan Özen, şöyle konuştu: "Nemin ve sıcaklığın fazla olduğu yerlerde cep telefonları kullanımında biraz duyarlı olunmalı. Özellikle sıcak iklime sahip şehirlerde, yoğun ısı olan araç içlerinde telefon kullanımına dikkat etmek gerekir. Aşırı ısı, standart olmayan bataryalarda patlamalara neden olabiliyor. Bu patlamalar doku yanıkları, yaralanmalarla da sonuçlanabiliyor. Cep telefonları direkt güneşe maruz kalabilecek camın önüne veya masalara bırakılmamalı ve telefon kullanım süresi kısa tutulmalı."