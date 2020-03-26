Tepkiye neden olan görüntülerde yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle bağırdığı görüntüleri sosyal medyaya düşen ve kamuoyunda tepki toplayan polis memuru, görevden uzaklaştırıldı.

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kapsamında dışarıya çıkması yasak olan yaşlı bir vatandaşa Manisa Otogarı'nda çekildiği belirtilen görüntülerde bir polis, yasağa uymadığı gerekçesiyle bağırmıştı.

Görüntülerde, polisin, "Kes, otur yerine, burada bir sürü insanın şeyi söz konusu" dediği duyulmuş ve bu sözler tepkiye neden olmuştu.