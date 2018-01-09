Tepki çeken bir sosyal medya mesajı da Tekirdağ'daki öğretmenden (2)

AÇIĞA ALINDI

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde sosyal paylaşım hesabından yaptığı, ergenliğe erişmemiş kız çocuklarıyla ilgili paylaşım nedeniyle tepki çeken Saray İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cihad Ç. açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, \"Söz konusu olaydan dolayı öğretmen hakkında yapılan incelemeden sonra soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda soruşturmanın selameti için de açığa alındı\" dedi.

Bu arada, Cihad Ç.\'nin, sosyal paylaşım sitesindeki gönderilerinin tümünü kaldırdığı görüldü.