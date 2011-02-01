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Politika

TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANI DSP'DEN İSTİFA ETTİ ESKİŞEHİR (A.A)

01 Şubat 2011 20:38

-TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANI DSP'DEN İSTİFA ETTİ ESKİŞEHİR (A.A) - 01.02.2011 - Eskişehir merkez Tepebaşı ilçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DSP'den istifa etti. Ataç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile DSP'de görev yaptıklarını anımsattı. Kader birliği yaptığı Büyükerşen'in DSP'den istifasının ardından aynı yönde karar aldığını ifade eden Ataç, ''İstifa dilekçemi DSP Tepebaşı İlçe Başkanlığı'na verdim. Bundan sonraki siyasi hayatımı CHP'de devam ettirmeyi düşünüyorum'' dedi.

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