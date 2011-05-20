-TEPCO BAŞKANI İSTİFA ETTİ TOKYO (A.A) - 20.05.2011 - Japonya'da nükleer felaketin yaşandığı Daiichi nükleer enerji santralinin sahibi Tokyo Electrik Enerji Şirketi'nin (TEPCO) Başkanı Mastaka Şimizu görevinden istifa ettiğini söyledi. TEPCO'nun, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki merkezinde basın mensuplarına görevinden istifa ettiğini belirten Şimizu, yerine atanacak kişinin adını açıklayacağını duyurdu. Şimizu'nun istifası, büyük şirketlerin başkanlarının yaşanan fiyaskoların ve skandalların sorumluluğunu üstlenmek için görevlerinden istifa etmelerinin sıkça görüldüğü Japonya'da olağan bir gelişme olarak karşılandı. Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunaminin, Fukuşima Daiichi nükleer enerji santralindeki soğutma sistemini kullanılmaz hale getirmesi sonucu meydana gelen çekirdek erimesi, Çernobil nükleer felaketinden bu yana dünyada yaşanan en büyük nükleer felaket oldu.