TEPAV: Kartlı harcamalar eylülde yıllık yüzde 52 arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kartlı Harcamalar Bülteni 27. sayısını yayımladı. Buna göre eylülde kartlı harcamalar yıllık bazda yüzde 52 arttı. Eylül ayında ise kartlı harcamalarda tutar bazında 0,4 artış gözlemlenirken, işlem adedi olarak yüzde 0,1 azalma kaydedildi. 26 harcama grubunun 3'te 2'sinde düşüş gerçekleşirken, konaklama en fazla azalan harcama kalemi oldu. Bunun yanı sıra seyahat acenteleri/taşımacılık, araba kiralama, kumarhane ve içkili yer harcamalarında yüksek oranlı düşüşler gözlemlendi.

Yıllık bazda ise yüzde 52 artış gözlemlenen harcama gruplarına göre bakıldığında; harcama kalemlerin tamamında artış gözlemlendi. Buna karşın Telekomünikasyon, elektrik-elektronik gibi harcamalardaki artış ortalamanın gerisinde kaldı.

Harcamaların 3'te 1'i çevrimiçi

Öte yandan eylül ayında yapılan kartlı harcamaların 3'te 1'i çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Eylül ayında kartlı harcamalar geçen aya göre tutar olarak yüzde 0,4 artarken, işlem adedi ise yüzde 0,1 azaldı.

İnternetten yapılan alıverişler yüzde 62 arttı

Salgınla birlikte önem kazanan online alışverişler eylül ayında yüksek oranda artarken; internet üzerinden yapılan alışverişlerin yıllık artışı yüzde 62’ye, mektupla/telefonla yapılan işlemlerinki ise yüzde 46’ya ulaştı. Çevrim içi harcamaların toplam harcamalar içindeki payı eylül 2020'de yüzde 31 iken, Eylül 2021’de yüzde 33 seviyesine yükseldi.