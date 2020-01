-Teoriyle pratik birleştiği zaman herkes kazanıyor MALATYA (A.A) - 08.01.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Kendi yerli makinemizi yapamayan ve teorikle pratiği birleştirmekte çok ciddi sorunlar yaşayan bir alanımız var. Üniversite hayata dokunduğu zaman, teoriyle pratik birleştiği zaman bu herkesin kazanacağı bir modele dönüşüyor'' dedi. Şahin, Özel Turgut Özal İlköğretim Okulunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin koyduğu hedeflere ulaşabilmesi ve özellikle 2023 vizyonuna güçlü ekonomi, ileri demokrasi, güçlü toplum, yaşanabilir bir çevre ve lider ülke olarak girmesinin eğitim kurumlarından geçtiğini belirtti. ''Bizim petrolümüz yok. Bizim doğal zenginliğimiz yok'' diyen Şahin, ''Bizim en büyük kaynağımız insan. Kaliteli insan. Bilgiyi ve teknolojiyi yakalamış, güzel ahlakla donatılmış, bu bölgenin hasletlerine uygun, bu bölgenin değerlerini özümsemiş ve geleceğe vizyoner bakışı ile bilgi ile teknoloji ile donanmış insan. Bunun için büyük bir gayret içerisindeyiz'' ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Fatma Şahin, şöyle konuştu: ''Kardeşlik barışı, dayanışma, birleşme, birlikte hareket edebilme. Bu ülkenin geleceği adına beraber işbirliği yapabilme. Bunu yapabiliyoruz. Hamdolsun bunu başarabiliyoruz. Bunu başarabildiğimiz zaman ülkemizin çimentosu olan değerlerimiz üzerinden beraber hareket edebiliyoruz. Yok saydığımız zaman başımıza neler geldiğini gördük. Yeterince bedel ödedik. Ama bugün artık konuşabiliyoruz. Ülkemizin demokratikleşme mücadelesinde temel hak ve özgürlükler mücadelesinde konuşmayı öğrendik. Birbirimizle tarihimizi konuşmayı öğrendik. Bizi biz yapan değerlerle konuşmayı öğrendik.'' Malatya Valiliğinin gözetiminde açılan halı kursunu da ziyaret eden Şahin, kurstaki kadınlarla yün eğirdi. Malatya Belediyesini de ziyaret eden Şahin'e Belediye Başkanı Ahmet Çakır, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fem Dershanesi'nin açılışını gerçekleştiren Şahin, eğitimin önemine değinerek ''10 yıldır AK Parti iktidarında Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hep ezberleri bozduk. İlk kez Milli Savunma Bakanlığının bütçesinden daha fazla mali desteği eğitime ayırdık'' diye konuştu. Aktif Kadınlar Derneğinin açılışına da katılan Şahin, 10 yıldır parti olarak millete hizmet etmek için önemli bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti. En büyük güvencelerinin millet olduğunu dile getiren Şahin, Malatyalıların her zaman desteğini gördüklerini kaydederek, ''Partimize kapatma davası açıldığı günün sabahında biz Malatya'daydık. Öyle bir sevgi seli vardı ki siz dışarıda ağlıyordunuz, biz otobüsün içinde ağlıyorduk'' ifadelerini kullandı. Bakan Şahin, daha sonra Sevgi Evleri'ne giderek burada çocukların hazırladığı halk oyunları, tango dansı gibi gösterileri izledi. Şahin, çocuklardan çok çalışmalarını istedi. İnönü Üniversitesine geçen Bakan Şahin'e Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Üniversitelerin önemini vurgulayan Şahin, Türkiye'de halen montaj sanayisinin aşılamadığını belirterek, ''Kendi yerli makinemizi yapamayan ve teorikle pratiğe birleştirmekte çok ciddi sorunlar yaşayan bir alanımız var. Üniversite hayata dokunduğu zaman, teoriyle pratik birleştiği zaman bu herkesin kazanacağı bir modele dönüşüyor'' diye konuştu. Bakanlık olarak araştırmalarında üniversitelerle çalışmayı önemsediklerini belirten Şahin, böylece o sorunla ilgili daha büyük bir tablonun görülebildiğini söyledi. Şahin, İnönü Üniversitesinden de bu konuda kendilerine destek olmalarını istedi. -''Düzeni bozmaya kimsenin hakkı yok''- AK Parti il binasında partililerle de buluşan Şahin, birlik içinde olmanın önemine dikkati çekti. Partilerinin başarılarına ilişkin bilgi veren Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu başarıda çok önemli bir rolü bulunduğunu, hareketin başı olduğunu belirtti. Takım olarak Başbakan Erdoğan'a destek vermek gerektiğini dile getiren Şahin, AK Parti'nin başarılı olarak yoluna devam edebilmesi için teşkilatların moralinin yüksek tutulması gerektiğini vurguladı. Teşkilatların başarılı olabilmesi için birlik ve beraberliğin önemine de işaret eden Şahin, partililerin AK Parti'nin başarısını geriye götürmeme gibi bir sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Sabah Malatya Merkez İlçe Kongresi'nin iptal edilmesi yönünde Genel Merkezin bir karar aldığını öğrendiğini anlatan Şahin, ''Böyle büyük iktidar partilerinde bunlar olur. Ama bundan sonrasında buraya kadar olan kısmını iyi görmemiz lazım ve buradan nasıl bir ders çıkaracağımızı iyi görmemiz lazım'' dedi. Genel merkezin kararları verirken istişare yaptığını belirten Şahin, ''Malatya bizim huzur duyduğumuz, onur ve şeref duyduğumuz bir teşkilat. Bu düzeni bozmaya kimsenin hakkı yok'' diye konuştu. Bu tür küçük tsunamilerin her yerde olabileceğini kaydeden Şahin, ''Ama bundan sonra o tsunamiden hızlı bir şekilde çıkmamız, Malatya'yı Malatya'ya yapan, Ankara'da her zaman farklı bir şekilde markalaştıran bu ahengi, o vizyonu devam ettirmeniz sizin elinizde. Bunu yapan arkadaşlara nasıl patron 'one minute' dediyse siz de onlara 'one minute' demeniz lazım'' ifadelerini kullandı. Şahin, daha sonra partililerin sorunlarını dinledi. Basına kapalı geçen görüşmelerin ardından Şahin, Polisevi'nde kalan depremzede ailelerle bir araya geldi.