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Teoman'ın son konseri

Müziği bıraktığını açıklayan Teoman, Türkiye’deki son konserini 1 Eylül’de Babylon Aya Yorgi’de verecek. ‘Bırakma’ kararının öncesinde katılma

27 Ağustos 2011 03:00

T24- Müziği bıraktığını açıklayan Teoman, Türkiye’deki son konserini 1 Eylül’de Babylon Aya Yorgi’de verecek. ‘Bırakma’ kararının öncesinde katılma sözü verdiği Babylon Soundgarden kapsamında sahne alacak Teoman’ın 3 Eylül’de Berlin’de vereceği konserin ise ‘son konser’ olması bekleniyor. 



Etkinlikte 1 Eylül Perşembe günü Teoman’ın yanı sıra Büyük Ev Ablukada, Cervus, Club Bangkok, Mehmet Garan, Selekta Firuzağa & Ras Memo, Della Miles DJ Set, Tobumusikizm, Öbür Dünya ve Djake sahne alacak. 2 Eylül Cuma günü ise Nouvelle Vague, Norman Jay, Phoebe Killdear & The Short Straws, Little Fish, Maxence Cryin, Tutan, Mabbas, Selekta Firuzağa & Ras Memo, Style-ist, Della Miles DJ set, Dancing Birds Feel The Beat, Erel Eryürek, Billy Not On Holiday, Shangri La Soundsystem müzikseverlerin karşısında olacak. Babylon Soundgarden’ın biletleri Biletix üzerinden satışta!

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