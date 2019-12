Teoman'ın son konseri

T24

Etkinlikte 1 Eylül Perşembe günü Teoman’ın yanı sıra Büyük Ev Ablukada, Cervus, Club Bangkok, Mehmet Garan, Selekta Firuzağa & Ras Memo, Della Miles DJ Set, Tobumusikizm, Öbür Dünya ve Djake sahne alacak. 2 Eylül Cuma günü ise Nouvelle Vague, Norman Jay, Phoebe Killdear & The Short Straws, Little Fish, Maxence Cryin, Tutan, Mabbas, Selekta Firuzağa & Ras Memo, Style-ist, Della Miles DJ set, Dancing Birds Feel The Beat, Erel Eryürek, Billy Not On Holiday, Shangri La Soundsystem müzikseverlerin karşısında olacak. Babylon Soundgarden’ın biletleri Biletix üzerinden satışta!