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'Teoman'ı fena dövdüm'

İki sene önce gece yarısı arkadaşıyla yürürken Teoman ve sevgilisine rastladığını söyleyen şarkıcı Nez, Teoman'ı dövdüğünü iddia etti.

07 Ekim 2009 03:00

İki sene önce gece yarısı arkadaşıyla yürürken Teoman ve sevgilisine rastladığını söyleyen şarkıcı Nez, Teoman'ı dövdüğünü iddia etti.

Şarkıcı Nez, çapkın rockçı Teoman'ı 2 yıl önce dövdüğünü itiraf etti. Nez dayak olayını şöyle anlattı:

"Bir gece yarısı kız arkadaşımla gezerken Teoman’a rastladık. Onun yanında sevgilisi vardı. Ama Teoman yengeç gibi yürüyerek yanımıza geldi ve arkadaşıma asıldı. Sevgilisi kıyameti koparttı. Arkadaşıma saldırdı. Ayırmak istedim, Teoman gelip boşluğuma vurdu. Ben de deliye döndüm ve Teoman’ı fena dövdüm. Resmen yere devrildi.”


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