Teoman: Sahneye geri dönme kararımı bildiriyorum...

Geçen sene müziği bıraktığını bildiren Teoman, bugün bir açıklama yaparak, geri döndüğünü söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasından sahneleri özlediğini belirten Teoman, "Az sayıda, özenli konserler vereceğim . ne zaman , nerede , nasıl konserler olacak bunlar, tam olarak henüz bilmiyorum ama verdiğim kararı sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Arkadaşlar, geçen sene sizlere müziği bıraktığımı bildirmiştim. Şimdi ise, sahneye geri dönme kararımı bildiriyorum. Bıktığımı, daha uzun yıllar yapmak istemeyeceğimi düşünüyordum ama yanılmışım. Canım sahneye çıkmak istiyor. Üretim konusuna gelince; kendimi biraz serbest bırakmayı düşünüyorum. Yani sahneye dönüyorum ama şarkı yazma konusunda kendimi zorlamak istemiyorum. İleride, eski şarkılarımın başarısını yakalayan ya da aşan şarkılar yazarsam, sizlerle bir şekilde paylaşırım. Az sayıda, özenli konserler vereceğim. Ne zaman , Nerede, nasıl konserler olacak bunlar, tam olarak henüz bilmiyorum ama verdiğim kararı sizlerle paylaşmak istedim. Sevgiler... Teoman"