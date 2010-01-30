Teoman: O salaklar Kenan Evren'i alkışladı

T24 - Teoman NTV'de konuk olduğu bir programda 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren'i alkışlayanlara sert tepki gösterdi. Programın diğer konuğu Elif Şafak gençlere dair umutlu olduğunu anlatırken söze giren Teoman, “Kenan Evren'i alkışlıyorlar” diye tepki gösterdi.





Şafak’ın tekrar dönemin gençlerine dair umutlu olduğunu söylemesi üzerine bu kez “O salaklar alkışladı o herifi, hala aklım almıyor” diye hayıflandı.



Mart 2006'da Abbas Güçlü’nün Muğla Üniversitesi’nde sunduğu programa konuk olan Kenan Evren, “İdam cezalarını imzalarken elim titremedi. 12 Eylül darbesini bugün olsa yine yapardım” demişti.



Güçlü, Evren'in sözleri üzerine salonda kopan alkışların protesto olduğunu söylemek istemiş ancak destek alkışı olduğunu anlayınca toparlamıştı.





Karnenin hepsi pekiyi



Genç Bakış'ın sonunda ise şaşırtıcı bir olay daha yaşanmıştı. Konuklar için performansa göre hazırlanan karne ise alkıştan daha şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Abbas Güçlü'nün tek tek dersleri sorduğu öğrencilerin alkışlarından çıkan sonuca göre Kenan Evren'in karnesi şöyle oluşmuştu:



Konuya Hakimiyet: Pekiyi

İnandırıcılık: Pekiyi

Vizyon: Pekiyi

Hitabet: Pekiyi

Samimiyet: Pekiyi

Giyim Kuşam: Pekiyi.

Karizma: Yıldızlı Pekiyi







