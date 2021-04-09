Teoman'ın yeni albümü yayınlandı

Müzisyen ve söz yazarı Teoman'ın "Gecenin Sonuna Yolculuk" adlı yeni albümü tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Teoman, 12 Mart'ta Trump Sahne'de verdiği çevrimiçi konserde yeni albümünü müjdelemişti.

Sanatçının 11. stüdyo albümü olan "Gecenin Sonuna Yolculuk" yedi şarkıdan oluşuyor. Safa Hendem'in düzenlemelerini yaptığı, Mehmet Cem Ünal'ın kayıtlarını üstlendiği albüme, Depeche Mode ve Nick Cave gibi isimlerle çalışan Kevin Paul de katkı sundu.

"Gecenin Sonuna Yolculuk" albümünde yer alan şarkılar şöyle:

"Efendi ve Kölesi"

"Gecenin Sonuna Yolculuk"

"Hayal Meyal"

"Hızlı ve Acımasız"

"Koma Hali"

"Kumarbaz"

"Viski ve Lazanya"