Teoman 28 Temmuz'da açıkhavada

T24 - “Aşk ve Gurur” albümünü Mayıs ayında çıkaran Teoman, bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sahne alacak.
MOST Açıkhava Konserleri, müzik dünyasının önemli isimlerini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşturmaya devame diyor. Açıkhavanın bu akşamki konuğu Teoman.19 - 20 Ağustos GEORGE DALARAS
Bu yıl, geleneksel Most Açıkhava Konserleri, George Dalaras’la son bulacak. Kırk yıllık kariyeri boyunca yetmişe yakın albüme imza atan, dünyanın hemen hemen her yerinde Sting, Bruce Springsteen gibi sanatçılarla bine yakın konser vermiş olan Dalaras, rebetikodan latin müziğine uzanan müziğiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Sanatçıya, Hakan Şensoy şefliğinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.