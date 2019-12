Teoman 28 Temmuz'da açıkhavada

T24

19 - 20 Ağustos GEORGE DALARAS

MOST Açıkhava Konserleri, müzik dünyasının önemli isimlerini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşturmaya devame diyor. Açıkhavanın bu akşamki konuğu Teoman.Bu yıl, geleneksel Most Açıkhava Konserleri, George Dalaras’la son bulacak. Kırk yıllık kariyeri boyunca yetmişe yakın albüme imza atan, dünyanın hemen hemen her yerinde Sting, Bruce Springsteen gibi sanatçılarla bine yakın konser vermiş olan Dalaras, rebetikodan latin müziğine uzanan müziğiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Sanatçıya, Hakan Şensoy şefliğinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.