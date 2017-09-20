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TEOG'un kaldırılmasına tepki sürüyor: Dede şu soruyu çözsene...

"Maç orasında kural değiştirilmez deniyordu, demek ki değişiyormuş"

20 Eylül 2017 12:05

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geniş Sınavı'nın (TEOG) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası kaldırılmasına yöneltilen tepkiler sürüyor. 

Eğitim sisteminin 15 yılda 6 kere değiştirildiğini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, "Gelen sistem eskisini aratmasın" yorumunda bulundu. Bir sosyal medya kullancısı, paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile torununun fotoğrafına yer vererek "hayali bir diyalog" yazdı. Diyalogda şu ifadeler yer aldı:

Dede şu TEOG sorusuna baksana çözemedim de
- Getir bakayım oğlum
-...
-TEOG'u kaldıralım

Sosyal medya kullanıcılarının, konuya ilişkin olarak yaptıkları bazı paylaşımlar şöyle:

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