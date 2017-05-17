TEOG'da 'kolay soru' tartışması; tam puan enflasyonu mu yaşanacak?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yapılan 2. dönem merkezi ortak sınavlarının sonuçları henüz açıklanmamasına karşın çok sayıda öğrenci sosyal medya hesaplarından bir ve birden fazla testte tam puan yaptıkları yönünde paylaşımda bulundu. MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan sınavın temel ilkesinin bilenle bilmeyeni ayırt etmek olduğunu bunu karşılamayan sınavın ise amacına ulaşmış sayılmayacağını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, önceki yıllara göre tam puan yaptığını söyleyen öğrenci sayısının bir hayli fazla olması sınavın zorluk seviyesi hakkında tartışmalara sebep oldu.

Özcan şöyle konuştu: “Bir sınavdaki soruyu her öğrenci yapmışsa bunun bir anlamı yoktur. Tersine kimsenin çözemediği soru da iyi bir soru değildir. Biz sınavları yaparken önce kendi aramızda bir değerlendirme yaparız. Çünkü her çocuğun zeka öğrenme düzeyi farklı. Bu farkların da test sonuçlarına yansıması gerekir. Böylece eğitimci de neleri öğretemediğini veya öğretebildiğini, nasıl yöntemler izlemesi gerektiğini görür. Bu yüzden bir testte büyük çoğunluk tam puan alıyorsa bunu oturup düşünmek lazım.”

Yüzlerce birinci

TEOG sınav sonuçları henüz açıklanmamış olmasına karşın öğrenciler, kendi yaptıkları cevap anahtarı kontrolleriyle puanlarını hesaplayabiliyor. Bu yöntemle kaç soruyu doğru cevapladığını kontrol eden öğrenciler arasında 2. dönem merkezi ortak sınavlarında tam puan aldığını söyleyenlerin sayısının bir hayli fazla olduğu görülürken, çok sayıda okul da bu durumu fırsata çevirerek sosyal medya üzerinden okul başarılarını öne çıkarıyorlar. Bazı okullar tüm öğrencilerin tam puan aldığını iddia ederken, öğrencilerinin yarısının sınavdaki tüm soruları doğru yaptığını iddia edenlerin sayısı ise bir hayli fazla.

Sonuçlar haziranda

Sınava giren öğrencilerinin büyük kısmının TEOG’daki 6 testten de tam puan aldığını iddia ederek sınav birincisi olduğunu öne süren okullar göz önüne alındığında sonuçlar açıklandığında ortaya yüzlerce birinci çıkması olası. Bu durumda TEOG’da yüzde 1’lik dilimden, öğrenci alan gözde liseler için de tercih yapanların sayısı artacak. TEOG’da Anadolu liseleri 1. ve 2. dönemdeki merkezi ortak sınav ortalamalarına yıl sonu başarı puanının eklenmesiyle oluşturulan puanla öğrenci alırken, sınavda en başarılı öğrencilerin tercih ettiği yabancı liseler ise belli testlerdeki başarı seviyesine göre oluşturdukları kendi kayıt kabul puanları ile öğrenci alıyor. Sınav sonuçları ise haziran ayı içinde açıklanacak.