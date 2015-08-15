TEOG yerleştirme sonuçlarına göre 249 bin kontenjan boş kaldı

TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonunda okullarda 248 bin 908 boş kontenjan kaldı. Yerleştikleri okuldan memnun olmayanlar, 17-21 Ağustos, 24-28 Ağustos, 31 Ağustos-4 Eylül arasında e-okul sistemi üzerinden 3 tercih yaparak nakil başvurusunda bulunabilecek. Nakil süreci 7 Eylül’de sona erecek.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8’inci sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilme sonuçları açıklandı. Yerleştirmeişlemleri, öğrencilerin okul kodlarını dikkate alarak yaptıkları tercihler doğrultusunda Yerleştirmeye Esas Puanları’na (YEP) göre yapıldı. Yerleştirme sonunda okullarda 248 bin 908 boş kontenjan kaldı. Öğrenciler, www.meb.gov.tr, oges.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adreslerinden, TC kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuçları öğrenebilecekler.

71 bin öğrencinin tercihi olmadı

Yerleştirmeye Esas Puanı hesaplanan 1 milyon 288 bin 315 öğrenciden, 1 milyon 108 bin 182’si tercih başvurusunda bulundu. Tercihte bulunan öğrencilerden yüzde 94’ünü oluşturan 1 milyon 36 bin 809 öğrenci tercihlerinden birine yerleştirildi. Tercih yaptıkları halde tercihlerinden birine yerleşemeyen 71 bin 373 öğrenci ile hiçbir tercihte bulunmayan180 bin 133 öğrenci açık öğretim kurumlarına yerleştirildi.Açık liseye yönlendirilen 251 bin 506 öğrenci arasında, özel okula gidecek öğrenciler de bulunuyor.

Nakiller 17’sinde başlıyor

OKULUNU değiştirmek isteyen öğrenciler,

17-21 Ağustos, 24-28 Ağustos, 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde e-okul sistemi üzerinden yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Nakil süreci 7 Eylül itibarıyla sona erecek.

Üniversitelerde 40 bin boş kontenjan var

2015-2016 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede üniversitelerde boş kalan kontenjanlar açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, bu yıl rakamsal veriler paylaşılmadı ancak kılavuzda ( Tablo-4) yer alan bilgilere göre ek yerleştirmelerde örgün öğretimde lisans programlarında 40 bin 542, açıköğretim fakültesi’nde ise 22 bin 793 olmak üzere toplam 63 bin 335 boş kontenjan bulunuyor. Buna göre dil puan türünde bin 683, MF puan türünde 11 bin 90, TM puan türünde 14 bin 902, TS puan türünde 6 bin 53, YGS puan türünde ise 6 bin 814 boş genel kontenjan var. Kazandığı halde kayıt yaptırmayan örgün öğretim lisans programlarında 21 bin 713, açık ve uzaktan öğretimde 19 bin 82 olmak üzere toplam 40 bin 795 öğrenci lisans programlarına yerleşti ancak kayıt yaptırmadı. Önlisans programlarında ise sınavsız geçiş kontenjanı 85 bin 404, YGS kontenjanı 60 bin 484 olmak üzere toplam 145 bin 888 boş kontenjan bulunuyor. Buna göre adaylar, 2015-ÖSYS ek yerleştirme tercihlerini, 17-21 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden yapabilecek. Başvuru merkezlerinden veya ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacak.