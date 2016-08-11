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Eğitim

TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar sonuçlarını http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden öğrenebilir

11 Ağustos 2016 13:36

TEOG tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklandı. TEOG tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sonuçları http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden öğrenebilecek.

TEOG tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil isteyen öğrenciler için başvuru tarihleri de belli oldu.

Yeni takvime göre, boş kontenjanlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları, 15-19 Ağustos, ikinci nakil başvuruları 22-26 Ağustos'ta, 3. nakil başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacak.

 

TEOG Yerleştirme Sonuçları'nın açıklanması

 

YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, bugün http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

 

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TEOGTEOG sonuçlarıMilli Eğitim Bakanlığıİsmet Yılmaz

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