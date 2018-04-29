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BBC Türkçe

TEOG yerine 'mahalli yerleştirme sistemi'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eylül ayında kaldırılacak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine getirilecek sistemi açıkladı. 'Mahalli yerleştirme sisteminde', öğrencilerin yüzde 90'ı adreslerine yakın okullara yerleştirilecek. Kala

29 Nisan 2018 20:30

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kaldırılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı yerine, öğrencilerin adreslerine en yakın okula yerleştirileceği 'sınavsız mahalli yerleştirme sistemine geçileceğini' açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programında konuşan Yılmaz, liseye geçiş sürecinde 'nitelikli okulları hedefleyen' öğrenciler için ise bir de merkezi sınav yapılacağını söyledi.

Yeni sistemde, öğrencilerin yüzde 90'ı adreslerine yakın okullara yerleştirilecek. Kalan yüzde 10 için 'isteyen 8'inci sınıf öğrencilerinin' gireceği, merkezi bir sınav sistemi hazırlandı. Bu sınav, Mayıs ayında belirlenecek bazı 'nitelikli okulları' kapsayacak.

Sistem değişikliği, yaklaşık 1 milyon 200 öğrenciyi etkileyecek.

Bu yeni sistemin amacının liselere sınavsız geçişi sağlayabilmek olduğunu belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Sınavla ilgili detaylar şöyle:

Yeni sistemde, bütün liselerin 'fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına' çıkarılması hedeflenecek.

Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'eğitimde reform çağrısı' sonrası TEOG'un kaldırıldığı açıklanmıştı.

Bazı eğitim uzmanları, öğrenciler üzerindeki sınav baskısını kaldırmak için yapıldığı söylenen değişikliği olumlu karşılarken, bazıları 'okullar arasındaki eşitsizliğin' sorunlar yaratacağını belirtmişti.

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