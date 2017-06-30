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TEOG YEP sonuçları açıklandı

Öğrencileri liselere yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak

30 Haziran 2017 13:04

TEOG Yerleştirme Puan (YEP) sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler TEOG YEP sonuçlarına E-Okul sisteminden de ulaşabiliyorlar. Sonuçların açıklanması ardından 176 kişinin tam puan aldığı bildirildi.

Milli eğitim Bakanlığınca (MEB), 2016-2017 eğitim ve  öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak yerleştirmeye esas puanlar (YEP) erişime açıldı.

"2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih  ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre YEP'in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz  arasında liselere tercihler alınacak. Tercihte bulunan tüm öğrencilerin liselere  yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına  göre yapılacak.

 

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