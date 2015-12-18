TEOG sonuçları açıklanmadı ama 4 öğrenci dereceye girdikleri gerekçesiyle ödüllendirildi

TEOG sınav sonuçları daha açıklanmadı ama AKP'li belediye tüm soruları doğru cevaplayıp dereceye girdiği iddia edilen 4 öğrenciye hediyeler verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Sakarya'da Ferizli Belediyesi, 25-26 Kasım tarihlerinde yapılan Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonuçlarının açıklanmamasına rağmen, tüm soruları doğru cevapladığı, dereceye girdiği iddia edilen 4 öğrenciye hediyeler verdi. Ferizli Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Soğuk, törende bir öğrencinin adının yeni yapılacak parka verileceğini açıkladı. Sınav sonuçları açıklanmadan yapılan tören kafaları karıştırırken, Ahmet Soğuk yanlış anlaşıldıklarını, tüm soruları doğru cevaplandırdığı söylenen öğrencileri motive etmek istediklerini söyledi.

Ferizli Belediyesi, 25-26 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG sınavı sonuçlarının açıklanmamasına rağmen tüm soruları doğru cevaplandırdığı düşünülen öğrenciler için belediyenin toplantı salonunda tören düzenledi. Soruların tamamını doğru cevaplandırdığı düşünülen 4 öğrenci ile öğretmenleri törene katıldı. Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, öğrencileri tebrik ederek, hediyeler verirken, öğretmenlerine de çiçekler verdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Soğuk’un öğrencilerden Ebrar Beyza Aydın’ın adının ilçede bulunan parka verileceğini açıklaması dikkat çekti.

Belediyenin yerel basın kuruluşlarına gönderdiği açıklamada, "Ferizli Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Ferizli İlçesi okul müdürleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı. Başkan Soğuk emeği geçen öğretmenlere seslenerek, "Toplumun kültür temelini sizler atıyorsunuz" denildi.

Başkan Soğuk, TEOG’ta başarılı olan öğrencileri ve emeği geçen okul öğretmenlerini Ferizli Belediyesi’nde kabul ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Soğuk, özellikle TEOG sınavında soruların tamamını doğru yanıtladığı belirtilen Ferizli Ortaokulu öğrencisi Ebrar Beyza Aydın’a hediye verirken, "Bu kızımızın isminin Ferizli’de yapacağımız parkımıza verileceğini, buradan açıklıyorum" dedi.

Başkan Soğuk dereceye giren öğrencileri ve öğrenciler üzerinde emeği geçen öğretmenleri örnek göstererek önemli açıklamalarda bulundu. Soğuk açıklamalarında, "Şu an karşımda görmüş olduğum bu tablo benim için çok gurur verici. Gelecekte sizlerin bilgilerinize çok ihtiyacımız olacak. İnşallah okullarımızla böyle bir araya gelip, okullarımızın durumunu konuşarak ve eğitimde yeni projelerle Ferizlimiz adına başarılı olan gençlerimizin sayısını arttırmak istiyoruz. İlçemizden böyle başarılı öğrencilerin çıkması diğer gençlerimizi de teşvik edecektir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

“Hocalarının sözleri üzerine öğrencileri onure etmek istedik”

Ferizli Belediyesi’nin bu açıklaması yerel basın kuruluşlarında yayınlanırken, sınav sonuçları açıklanmadan kutlama yapılması akılları karıştırdı. Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk haberlerin yayınlanmasının ardından yanlış anlaşıldığını belirterek, "TEOG sınavında soruların hepsini doğru yaptıkları söylenince öğrencileri onurlandırmak, motive etmek için böyle bir tören düzenledik. Ama sonuçlar açıklanmış gibi basın bürosu haber geçince haberi geri çektirdim. TEOG açıklanmış gibi değil, hocalarının sözleri üzerine öğrencilerimizi onure etmek istedik" dedi.