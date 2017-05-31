TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesinden yapılan duyuru ile TEOG sonuçları erişime açıldı.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklanmıştır. 8. sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan tarihlerinde yapılan 2. dönem merkezi ortak sınavları ve 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılan mazeret ortak sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2. dönem merkezi ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılmıştır. Sınav sonuçları e-okul sistemine öğrencilerin ders yazılı notu olarak işlenmiştir. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını e-okul sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir."

TEOG sonuçları nasıl sorgulanır?

TEOG sonuçlarını öğrenmek isteyen velilerin ve öğrencilerin öncelikle e-okul.meb.gov.tr sayfasına girerek ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' yapmaları gerekiyor. Ardından Öğrenci T.C. Kimlik No ve Öğrenci Okul No kutucuklarına doğru bilgileri girdikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilirler.

e-Okul VBS üzerinden sadece TEOG sınav sonuçları değil aynı zamanda öğrencinin en son notları ve en son devamsızlık bilgisine de ulaşılabiliyor.

İtiraz nasıl yapılır?

TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları sonuca itiraz etmeye karar veren öğrenciler, sonuçların yayımlanmasının ardından 10 gün içerisinde bu işlemi gerçekleştirebilecek.