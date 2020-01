TEOG maratonunun 1. oturumu yapıldı

Sonuçları liselere geçişte kullanılacak olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) maratonu bugün başladı.

Milli eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi ortak sınavlara 1 milyon 190 bin 826 öğrenci katılacak.

TEOG 1'inci dönem sınavları 23-24 Kasım'da, yurt içinde 970 merkezde, 16 bin 235 okulda, 93 bin 342 salonda, yurt dışında ise 7 ülkede, 14 merkezde, 21 okulda, 72 salonda yapılacak.

1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katılacağı sınavlarda, yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Teneffüs araları 30 dakika olacak. Sınav, tüm merkezlerde eş zamanlı yapılacak.

Sınavlarının “ölçme değerlendirme” açısından sakıncalı olduğu için tartışmalara yol açan en önemli özelliği yanlış verilen cevapların doğruları etkilememesi.

Daha önce yapılan liselere geçiş sınavları ya da üniversite sınavları başta olmak üzere 4 yanlış cevap 1 doğru soruyu götürürken bu uygulama TEOG sınavları için geçerli değil. Soruya yanlış cevap verseniz de doğru olan cevaplarınız bundan olumsuz etkilenmiyor.

Şans faktörünü siz de kullanın

Ölçme değerlendirme uzmanlarının yanlışların doğruları etkilememesi yüzünden “şans” faktörü yarattığı için eleştirdiği TEOG sınavlarında bu yüzden hiçbir soruyu boş bırakmayın. Cevabını bilmediğiniz soruları size en yakın seçeneği işaretleyerek “sallayın”, yani şans faktörünüzü kullanın. Belki tutar. Eğer cevabını “attığınız” soru tutarsa bu size 5 puan kazandırır. Çünkü bu sınavlar 100 üzerinden değerlendirilerek sizin okul yazılılarınızdan biri olarak da kullanılacak. Okul yazılısı olduğunda da her doğru cevap size 5 puan kazandıracak.

Her soru için 2 dakikanız olacak

Her dersten öğrencilere 20’şer soru yöneltilecek. Sınavların süreleri ise 40’ar dakika olacak. Bu durumda da her soruyu çözmek için 2 dakika süreniz olacak. Bu süre genel olarak yeterli. Ancak bir soruda iki dakikadan fazla oyalanmamalısınız. Yapamadığınız soruyu işaretleyip tüm soruları tamamladıktan sonra dönmelisiniz. Bu kez de yapamazsanız işte o zaman size en yakın gelen şıkkı işaretleyin. TEOG sınavlarının bir başka özelliği ise sınavların blok olarak değil, 40’ar dakikalık sürelerle yapılması. Her dersin sınavından sonra öğrencilere dinlenmeleri için 30’ar dakika süre veriliyor. Bu sürede çıktığınız sınav hakkında arkadaşlarınızla sınavın ‘kritiğini’ yapmayın. Çünkü bir başka sınava daha gireceğiniz için olumsuz etkilenebilirsiniz. Sınavlar tamamlandıktan sonra okulunuzda arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle değerlendirme yapın.

Dikkat ölçülüyor

Bu sınavlar sizin bilgi ve bilgiden yola çıkarak yorumlama gücünüzü ölçüyor. Bu aynı zamanda dikkatinizin de ölçülmesi anlamına geliyor. Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları akademik koordinatörleri TEOG sınavlarında, bugüne kadar, okuma ve okuduğunu anlama sorularının sınavın yaklaşık yüzde 65’lik kısmını oluşturduğuna dikkat çekerek şöyle diyor: “Okuduğunu anlayan öğrenci sınavın yüzde 65’lik kısmını garanti altına alır. Ayrıca işlem becerisi ve yine okuduğunu anlamaya dayanan problem çözme becerisi gelişmiş öğrenciler başarıyı garanti eder.”

Din sorularında çok iyiler

TEOG’a giren öğrencilerin Yabancı Dil hariç en başarılı oldukları sınav Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre 20 sorunun yöneltildiği ve 100 üzerinden puanlama yapılan bu sınavın geçen yıl ortalama puanı 73.98 oldu. Tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenci sayısı ise 183 bin 411’e ulaştı. Bu sınavda erkek öğrencilerin puanı 69.45 iken kız öğrencilerde bu puan 98.92. Uzmanlar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sınavında öğrencilerin soruları kendi görüşlerine göre yorumladıkları için hata yaptıklarını söylüyor.

Kimler muaf?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sınavına Musevi ve Ermeni okullarında okuyan öğrenciler de giriyor. Bu öğrenciler kendi müfredatlarına göre hazırlanan din sorularını cevaplıyor. Rum okullarında okuyan öğrenciler ise bu sınavdan muaflar. Onlar için din dersi sınavı yok. Aynı şekilde devlet ya da özel okullarda okuyan ve bu dersten okullarında muaf olan öğrenciler de TEOG’da bu dersin sınavına girmeyecek.

Hangi konular

Öğrencilerin TEOG ilk dönem sınavlarında sorumlu oldukları konular Kaza ve Kader Ünitesi. Bu ünitenin tümünden soru gelebilir. İkinci ünite Zekât, Hac ve Kurban İbadeti’nden ise sadece iki başlıktan “İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı” ile “İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem”den sorumlu olacaklar.

Kurallara uyun

15 dakika geç kalma hakkı

Her ders sınavı başladıktan sonra 15 dakika içerisinde gelen öğrenci sınava alınacak. Ancak bu öğrenciye ek süre verilmeyecek.

İlk 20, son 5 dakika

Her ders sınavı başladıktan sonra ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıftan çıkamayacak. Sınavın bitmesine 5 dakika kala da sınıftan öğrenci çıkamayacak.

Siyah kurşun kalem

Cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemeleri siyah, yumuşak uçlu kalemle yapılacak. Ama imza kısmı silinmeyen kalemle imzalanacak.

İşaretleme uyarısına dikkat

Cevap kâğıdında “Bu alanda işaretleme yapmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecek.

4 farklı kitapçık olacak

Soru kitapçığı A, B, C, D diye 4 farklı türde olacak. Hangi kitapçık türünü kullanıyorsanız cevap kâğıdının üzerinde o yuvarlağı işaretleyeceksiniz.

Bilgileri kontrol edin

Cevap kâğıdında TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız bilgilerini kontrol edin, hata varsa sınav görevlisine bildirin.

Şıkkı iyi silin

Vazgeçtiğiniz şıkkı cevap kâğıdında iyi silin. Aksi halde optik okuyucu okuyamaz. Birden fazla şık görünürse de optik okuyucu yanlış diye değerlendirir.

Yuvarlağın dışına taşırmayın

Cevaplarınız cevap kâğıdında yuvarlağın dışına taşmasın

Kopyaya dikkat

Kopya çektiğinizde görevliler tutanak tutacak ve o sınavınız iptal edilecek.

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi

TEOG birinci dönem sınavlarında öğrenciler TC İnkılapTarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış ve Yurdumuzun İşgaline Tepkiler, Ya İstiklal Ya Ölüm ünitelerinden sorumlular. Bu testin yapılma ortalaması 100 üzerinden 58.80. Bu sınavda tüm doğruları yapan öğrenci sayısı 44 bin 328. Uğur Kariyer Merkezi uzmanları bu yıl TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde de değişiklikler olduğuna değinerek, 3’üncü ünitedeki Ya İstiklal Ya Ölüm kapsamında olan Batı Cephesi savaşlarından I. İnönü, II. İnönü ve Kütahya - Eskişehir Savaşları’nın sınava dahil edilmediğini söyledi.