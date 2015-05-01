TEOG bitti, hesap kitap başladı; işte netlere göre tercih hakları

TEOG sınavları maratonu sona erdi. 1.3 milyon 8'inci sınıf öğrencisi için sırada tercih var. İlk 25 tercihe girmek için not ortalaması 90 olmalı. En fazla 12 yanlış hakkı var.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen ikinci dönem ortak sınavları dün sona erdi. Ortak sınavlar kapsamında, önceki gün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, dün ise Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil yazılıları gerçekleştirildi. Toplam 1 milyon 282 bin 512 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavların soru ve cevapları videolu olarak Eğitim Bilişim A(EBA) “www.eba.gov.tr” üzerinden de yayınlandı.

‘Mazeret sınavları 16-17 Mayıs’ta’

Mazeret sınavları ise 16-17 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Sonuçlar haziranda açıklanacak. Sınav soru kitapçıkları, ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün, isteyen öğrencilere dağıtılacak. Okul müdürlükleri mazeret sınavına girecek öğrencilerin bilgilerini en geç 5 Mayıs saat 17.00’ye kadar E-okul sistemine işleyecek. Mazeretleri E-okul sistemine işlenmeyen öğrenciler sınava alınmayacak. Sorumluluk okul müdürlerine ait olacak.

Uzmanlar ne dedi?

Vatan gazetesinden Kenan Butakın, uzmanlardan TEOG'daki sorularla ilgili şu değerlendirmeleri aldı:

‘Son konulardan soruldu’

-Aslan Ayhan - Uğur Okulları Akademik Kurul Fen Bilgisi Üyesi:

“Fen sınavında müfredat dışı soru bulunmuyordu. Kazanımlara uygun bir sınav oldu. Sınavda bakanlığın daha önce açıkladığı yere kadar tüm ünitelerden soru bulunmaktaydı fakat son konulardan daha fazla soru soruldu. Sınavda hatalı veya tartışmalı soru da yoktu. Ayrıca sınav üst gruptaki öğrencileri ayırt edici nitelikte de değildi.”

‘Çeldirici bir soru var’

-Aysun Toptaş - Açı Dershaneleri Tarih Öğretmeni:

“Sorular geçtiğimiz dönem yapılan TEOG’a göre daha kolaydı. 8. sınıflar 4. ve 5. ünitelerden daha fazla soru soruldu. Bilgi ve yoruma dayalı sorular karışık soruldu. D kitapçığı 12. soruda, kelime anlamına dair bir soruda bazı öğrenciler çelişkiye düşmüş olabilir. Ancak yine de zorlanmadılar. Bunun dışında 14. soru da laikliğe soyadı kanunu dolaylı olarak giriyor, net olmadığı için çeldirici gelmiş olabilir.”

‘Yoruma dayalı soru azdı’

-Rozi Arat- Sevinç Kolejleri Yabancı Diller Koordinatörü:

“Okuduğunu anlama soruları ağırlıklı olmakla beraber, resim yorumlamaya dayalı soru çok az soruldu. Sorular dilbilgisi yapılarını anlama ve uygulama düzeyinde değil, daha çok okuduğunu anlama ve doğru çıkarım yapma becerisini ölçmekteydi. Diğer bir dikkati çeken konu ise; sorular arasında olumsuzluk ifade eden sorunun ile sıralama sorusunun sadece 1’er tane olmasıydı. A grubu 10. 18. ve 20. Sorular öğrencilerin zorlanabileceği ayırt edici sorular olarak göze çarpmaktaydı.”

Seçimlere TEOG arası

TEOG’da, ortak sınavın dünkü oturumunda, İstanbul’da Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu’nda TEOG’da ter döken çocuklarını bekleyenler arasında Hatay CHP birinci sıra milletvekili adayı Hilmi Yarayıcı da yer alıyordu. Sınavının çok iyi geçtiğini söyleyen oğlu Berdan Yarayıcı da, “Sınav kolaydı. Zor demişlerdi öncesinde. Bir önceki sınavımda sadece 3 yanlışım vardı ama o da kodlama hatasından olmuştu. Hedefim Robert Koleji veya Kabataş Lisesi. Bu sınav da çok iyi geçti. Umarım başarılı olurum.” diye konuştu. Öğrenciler de, fen ve teknoloji, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil testlerinin çok kolay geçtiğini söylediler.

Öğrenciler ne dedi?

-Özge Poyraz: “Önceki sınavda 420 puan almıştım. Bu sınavım çok daha iyi geçti. Beklediğimden de basitti sorular bu nedenle daha iyi bir puan bekliyorum.”

- Can Mader: “Başta İngilizce olmak üzere sınavda fen ve teknoloji, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri oldukça kolaydı. İyi bir puan bekliyorum. Çünkü iyi bir liseye girmek istiyorum.”

‘İngilizce’de takıldım’

- Eren Şahin: “İngilizce’de biraz takıldım ama kolaydı diğer dersler de gayet güzel geçti. Önceki sınavım da iyi geçmişti.”

- Elanur Ceylan: “Ben sadece İngilizce’de zorlandım. Ama bunun nedeni zaten İngilizcemin iyi olmaması. Çok daha fazla çalışabilirdim. Ama diğer testler iyi geçti.”

- İlayda Bal: “Bir Önceki sınavda 15 yanlışım vardı. Bunda ise biraz daha iyi yaptım şuanki hesabıma göre 8 yanlışım gelebilir diye düşünüyorum.”