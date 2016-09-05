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Eğitim

TEOG 3. yerleştirme nakil sonuçları açıklandı

Son yapılan nakillerde öğrencilere üç tercih hakkı tanınırken, il ve ilçe sınırlaması da olmadı

05 Eylül 2016 14:30

TEOG sistemi kapsamında hiçbir yere yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için yapılan 3. yerleştirme nakil sonuçları açıklandı. Son yapılan nakillerde öğrencilere üç tercih hakkı tanınırken, il ve ilçe sınırlaması da olmadı.

 

Diğer yandan il ve ilçelerde kurulan nakil komisyonları ise 8 Eylül perşembe akşamına kadar sadece açık liseye yerleştirilen öğrenciler için başvuru kabul edecek. Başvuruların sonuçları ise 9 Eylül cuma günü açıklanacak.

Sonuçları öğrenmek için tıklayın

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