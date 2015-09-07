TEOG 3. nakil sonuçları açıklandı

TEOG yerleştirmeleri için yapılan nakil uygulamasında 3. nakil sonuçları açıklandı. Öğrenciler TEOG 3. dönem nakil sonuçlarını e-Okul üzerinden ve Millî Eğitim Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden de öğrenebilirler.

Temel Eğitimden Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi' kapsamında ortaokulların 8’inci sınıflarına yönelik nakil işlemleri sona erdi. 25 tercihinden birine yerleşemeyerek sistem tarafından otomatikman açık liseye kaydedilen öğrenciler, yerleştiği okuldan memnun olmayıp başka okula gitmek isteyen öğrenciler nakil başvurusunda bulundu. Nakillerde boş kontenjan şartı aranmadı.. Özel okulda okumak isteyenlerin yerleştirme havuzuna dahil olmadan kayıtları daha erken tarihlerde olacak.

TEOG tercih ve yerleştirme kılavuzunda belirtildiği gibi 17-21 Ağustos, 24-28 Ağustos ve 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde olmak üzere üç nakil hakkı tanındı. 3. dönem nakil başvuruları 4 Eylül'e kadar başvurular alındı. Son nakil tercihleri olan 3. nakil tercih sonuçları az önce açıklandı. Nakil sonuçlarınızı aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.



Nakil işlemleri 3 kez yapıldı





Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları,

• 17-21 Ağustos 2015,

• 24-28 Ağustos 2015,

• 31 Ağustos-4 Eylül 2015

tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapıldı.

Yerleşen öğrencilerin yüzdelik dilimleri incelendiğinde daha düşük yüzdelik dilimine sahip öğrencilerin, geçen yıla göre daha yüksek yüzdelik dilimindeki okula yerleştiği görülüyor. Örneğin geçtiğimiz yıl %17.25 diliminden öğrenci almış bir okula bu yıl %18.31 dilimindeki öğrenci yerleşmiş. Bu durum bu yüzdelik diliminde %1.06’lık bir düşüşü gösteriyor. Başka bir ifade ile %18’lik dilime kadar olan öğrencilerin yaklaşık %1’i özel veya farklı bir okul gurubunu tercih etmiş gibi görülüyor. (Toplam öğrenci sayısında geçen yıla göre az da olsa artış var.)

TEOG nakil işlemleri nasıl yapıldı?

TEOG yerleştirmesine esas nakil işlemleri sırasında, tüm öğrenciler yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Yerleştirmeye

esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren güzel sanatlar ve spor lisesi öğrencileri, bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak. TEOG sonuçlarına göre yerleştirmeye esas nakil başvurusunda, 3 tercih alınabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakillerde, il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek.

Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih, üç nakil yerleştirmesi dönemi için geçerli olabilecek. Açık ortaöğretim kurumuna yerleştirilen öğrenciler için 7-10 Eylül´de, istemeleri halinde il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca il veya ilçe sınırları içerisinde nakil tercih başvuruları alınarak, 11 Eylül´de nakil yerleştirmesi yapılabilecek. Bu işlemin ardından yerleştirme işlemi tamamlanacak ve 14 Eylül´de eğitim öğretime başlanacak.