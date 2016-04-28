İkinci dönem TEOG sınavları sona erdi

TEOG sınavlarının ikinci gün oturumu bugün sona erdi. TEOG-2 fen ve teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girdi. Saat 09.00’da başlayan sınav 12.00'da sona erdi. bugün yapılan

1 milyon 167 bin 854 öğrencinin katılımının öngörüldüğü TEOG ortak sınavları, yurt içinde 970 merkezde, yurt dışında ise 15 merkezde gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler de dışarıda heyecanla bekledi.

Sekizinci sınıf öğrencileri, 27 Nisan Çarşamba günü (dün) yapılan TEOG birinci gün oturumunda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi sınavlarına girdiler. Öğrenciler 28 Nisan Perşembe (bugün) tarihindeki ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girdi.

İkinci dönemin ikinci oturumu bugün fen ve teknoloji sınavı ile başladı. 8. sınıf öğrencileri 40 dakika süre içerisinde 20 soruyu yanıtlamaya çalıştı. Öğrenciler 30 dakikalık teneffüsün ardından T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavına girdi.

Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü hâller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve MEB’e bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.10, 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapıldı.