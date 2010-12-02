-TEODORAKİS'TEN ''BAĞIMSIZ HALK HAREKETİ'' ATİNA(A.A) - 02.11.2010 - Yunanistan'ın dünyaca ünlü bestecisi Mikis Teodorakis, ''Bağımsız Halk hareketi'' başlattı. Yunan medyası, kurduğu hareketin adını ''Spitha'' (Kıvılcım) koyan Teodorakis'in, halkı, hükümetin ABD, IMF ve AB'den kaynaklanan, ülkenin egemenlik haklarının yabancı güçlere teslimine neden olan kararlarına ''itaatsizlik'' göstermeye çağırdığını duyurdu. ''Kıvılcımın yangına dönüşmesi'' umudunu dile getiren Teodorakis'in, söz konusu hareketin, siyasi partiye dönüştürülmesinin düşünülmediğini kaydettiği de vurgulandı. -TEODORAKİS KİMDİR- 29 Temmuz 1925'te Yunanistan'ın Hios (Sakız) adasında, Giritli bir baba ve İzmirli bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Teodorakis, çok küçük yaşlarda henüz hiçbir müzik eğitimi almadan şarkı yazmaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı döneminde direniş hareketine katılan ve esir düşen Teodorakis, Yunan iç savaşı sırasında da birçok kez hapse girip çıktı ve sonunda sürgün edildiği Paris'te, burslu olarak müzik eğitimine devam etti. 1961 yılında Yunanistan'a dönen ve Pire kentinden milletvekili seçilerek parlamentoya giren Teodorakis, 1967'de yönetime el koyan Albaylar cuntasına karşı mücadele etti ve yakalanarak toplama kampına gönderildi. Ünlü bestekarın cezası, dünya çapında sürdürülen bir dayanışma kampanyası sayesinde sürgüne çevrildi ve 1970 yılında tekrar sürgüne gönderildi. Bin kadar şarkı yazan, çok sayıda senfoni, bale, opera ve oratoryo besteleyen, birçok tiyatro oyununun yanısıra, 12 sinema filminin de müziğini yapan Teodorakis, siyasal mücadelesini ve sanata ilişkin görüşlerini, yazdığı iki kitapta topladı. Altmış yılı aşan zaman dilimine yayılan çalışmalarından dolayı birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Teodorakis, özellikle Albaylar Cuntası'na karşı verdiği mücadeleyle dünya çapında diktatörlük karşıtı direnişin sembolü haline geldi. 1988 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen, 1990-1992 yılları arasında Konstantin Mitçotakis hükümetinde iki yıl bakanlık yapan ünlü besteci, sağlığı pek iyi olmamasına rağmen hala, Filistin, Afganistan ile Irak'ta yaşananlara dünyanın dikkatini çekebilmek amacıyla bildiriler yazmaya ve kampanyalar yürütmeye devam ediyor.