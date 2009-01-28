Tenten’i Jamie Bell canlandıracak

Çizgi roman dünyasının kahramanlarından Tenten’in sinema filminde başrolü İngiliz aktör Jamie Bell oynayacak. Filmde Daniel Craig de rol alıyor.



Variety dergisinin haberine göre, yönetmenliğini Steven Spielberg’in yapacağı filmde Tenten rolünü 22 yaşındaki Jamie Bell’in oynamasına karar verildi.



Haberde, Tenten maceralarındaki Kızıl Korsan’ı da filmde son James Bond filminde başrol oynayan Daniel Craig’in oynayacağı bildirildi.



Habere göre Spielberg ve Yüzüklerin Efendisi’nin Yeni Zelandalı yönetmeni Peter Jackson, Tenten serilerinin beyaz perdeye aktarılması için anlaşmaya vardılar. Bu serilerin, gerçek aktörlerin oynadığı animasyonlar biçiminde çekileceği belirtiliyor.



Serinin sinemaya aktarılacak ilk kitabı “Tekboynuz’un Sırrı”nın (Le secret de la Licorne) çekimlerinin dün başladığı kaydedildi. Haberde, ikinci filmin Jackson tarafından çekileceği ve serinin üçleme olacağı kaydedildi.



Spielberg, Tenten’i beyaz perdeye taşıyacağını 2 yıl önce açıklamıştı.



Herge’in 80 yıllık karakteri



Belçikalı çizer Herge’nin yarattığı Tenten, ilk kez 10 Ocak 1929’da Belçika’da yayımlanan 20. Yüzyıl gazetesinin gençlik ekinde “Tenten Sovyetler’de” macerasıyla yayımlanmıştı. O günden beri Tenten’in maceraları 23 albüm halinde yayımlandı. Tenten, 50’den fazla dile çevrildi ve 200 milyon adet sattı.



Avrupa çizgi romanının babası sayılan Herge, gerçek adıyla Georges Remi, 22 Mayıs 1907’de Etterbeek’de doğdu ve 1983’te öldü.



