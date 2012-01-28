-Teniste tek kadınlarda yeni şampiyon Azarenka ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Sezonun ilk Grand Slam organizasyonu olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Rus Maria Sharapova'yı 2-0 yenen Belaruslu Victoria Azarenka, şampiyon oldu. Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 22 dakika süren maçta 22 yaşındaki Azarenka, rakibini 6-3 ve 6-0 setlerle mağlup etti ve böylece kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Bu başarısıyla dünya sıralamasının zirvesini Danimarkalı Caroline Wozniacki'den devralan Azarenka, tek kadınlarda şampiyona verilen 2,3 milyon Avustralya dolarının da sahibi oldu. -Azarenka, şampiyonluğu hak ettiğini kanıtladı- Kariyerinin ilk Grand Slam finalini oynayan Azarenka, maça oldukça heyecanlı başladı ve iki kez çift hata yaptığı ilk oyunda rakibinin servis kırmasını engelleyemedi. Azarenka, rakibine verdiği bu avantajı 4'üncü oyunda durumu 2-2'ye getirerek geri aldı. Belaruslu tenisçi, yavaş yavaş ağırlığını koyduğu setin 8'inci oyununda rakibinin servisini bir kez daha kırdı ve 5-3 öne geçti. Rakibinin aynı şekilde cevap vermesine izin vermeyen Victoria Azarenka, kendi servis oyununu kazanarak durumu 6-3'e getirdi ve setlerde 1-0 öne geçti. Azarenka, ikinci sete de hızlı başladı ve henüz ilk oyunda rakibinin servisini kırarak kendisine avantaj sağladı. Servis kullandığı ikinci oyunda rakibinin bu avantajı geri almasına izin vermeyen Belaruslu tenisçi, 3'üncü oyunda da servis kırdı ve durumu 3-0'a getirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Maçın geri kalan kısmında da üstünlüğünü sürdüren ve oyunuyla şampiyonluğu hak ettiğini kanıtlayan Azarenka, 36 dakika süren bu seti 6-0 kazanarak, kariyerinin en büyük başarısına imza atmış oldu.