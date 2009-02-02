Teniste sıralama belirlendi

Teniste dünya klasmanında bayanlarda ilk 10 sıra değişti, erkeklerde ilk 5 aynı kaldı.



Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), dün sona eren, sezonun ilk "Grand Slam" mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından, dünya klasmanını açıkladı. Açıklamaya göre, bayanlarda ilk 10 sıra değişirken, erkeklerde ise ilk 5 yerini korudu.



Şampiyona öncesinde, dünya klasmanında bayanlarda 2. sırada yer alan ABD'li tenisçi Serena Williams, Avustralya Açık'ta tek bayanlar şampiyonu olduğu için zirveye yükseldi. Williams'ın 9 bin 432 puanı bulunuyor.



Geçen sıralamanın lideri Sırp Jelena Jankovic ise 4. turda turnuvadan elendiği için 3. sıraya düştü. Avustralya Açık'ta Serena Williams ile final oynayan ve 3. sırada bulunan Rus Dinara Safina da 1 basamak yükselerek, 2. sıraya yerleşti.



Öte yandan, geçen yılki Avustralya Açık'ın tek bayanlar şampiyonu Rus tenisçi Maria Sharapova, omzundaki sakatlık nedeniyle bu turnuvaya katılamadığı için 17. sıraya kadar düştü. Sharapova, geçen yıl bir dönem bayanlarda liderlik koltuğuna oturmuş, ancak daha sonra üst üste yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle 9. sıraya inmişti.



Tek erkeklerde ise ilk 5 sıra değişmedi. Avustralya Açık'ta dün İsviçreli Roger Federer'i finalde eleyerek, şampiyon olan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 14 bin 260 puanla liderliğini korudu. Federer'in ikinci, Sırp Novak Djokovic'in de 3. sıradaki yerleri değişmedi.



Dünya klasmanında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:





BAYANLAR





1. (2) Serena Williams (ABD)9432 puan



2. (3) Dinara Safina (Rusya)9150



3. (1) Jelena Jankovic (Sırbistan) 8580



4. (4) Elena Dementieva (Rusya) 8216



5. (7) Vera Zvonareva (Rusya)6640



6. (6) Venus Williams (ABD)6144



7. (8) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 5510



8. (5) Ana Ivanovic (Sırbistan) 5492



9. (10) Agnieszka Radwanska (Polonya) 3977



10. (11) Nadia Petrova (Rusya)3882





ERKEKLER



1. (1) Rafael Nadal (İspanya)14260 puan



2. (2) Roger Federer (İsviçre)11000



3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 9010



4. (4) Andy Murray (İngiltere)7360



5. (5) Nikolay Davydenko (Rusya) 5030



6. (8) Andy Roddick (ABD) 4510



7. (6) Juan Martin del Potro (Arjantin) 4350



8. (8) Gilles Simon (Fransa)4170



9. (15) Fernando Verdasco (İspanya) 3480



10. (11) David Nalbandian (Arjantin) 3395



(Parantez içindeki rakamlar, tenisçilerin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)

