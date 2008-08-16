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Spor

Teniste Nadal-Gonzalez finali

29. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda tenis tek erkekler finali büyük çekişmeye sahne olan yarı final maçlarının ardından belli oldu.

16 Ağustos 2008 03:00



Amerikalı James Blake ile Şilili Fernando Gonzalez arasındaki yarı final karşılaşması, olimpiyat tarihinin en unutulmaz maçlarından birine sahne oldu.



Dünya sıralamasında zirvedeki yerini Rafael Nadal'a devredecek Roger Federer'i çeyrek finalde eleyen James Blake, finale yükselmek için Şilili Fernando Gonzalez ile karşı karşıya geldi. Başından sonuna kadar büyük bir çekişme içinde geçen maçın ilk setini 6-4 Blake kazandı. İkinci sette ise Şilili raketin üstünlüğü vardı. Gonzalez'in bu seti 7-5 kazanmasıyla final setine geçildi. Tie-break uygulamasının olmadığı final seti, olimpiyat tarihinin en unutulmaz mücadelelerinden birine sahne oldu. James Blake, 6-5 öndeyken kullandığı maç sayısından yararlanamadı. Gonzalez'in bu oyunu almasıyla karşılaşma uzadı. Son setteki büyük mücadele 20 oyun sürdü. Maç 9-9 iken Blake'in servisini kıran Gonzalez, servis attığı oyunu da kazanarak son seti 11-9 aldı ve 2-1’lik skorla finale yükselen taraf oldu.



Gonzalez’in finaldeki rakibi ise dünyanın yeni 1 numarası olmaya hazırlanan İspanyol Rafael Nadal olacak.



İki numaralı seribaşı Nadal, büyük çekişmeye sahne olan yarı final mücadelesinde üç numaralı seri başı Sırp Novak djokoviç'i üç set sonunda 6-4, 1-6 ve 6-4 yenerek finale adını yazdırdı.



TEK BAYANLAR
Tek bayanlarda ise çeyrek final maçında 6 numaralı seribaşı Rus Dinara Safina, 2 numaralı seribaşı Sırp Jelena Jankovic'i 6-2, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek son yarı finalist oldu.



Teniste yarın tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ile ABD'li James Blake bronz madalya mücadelesi verecek. Tek bayanlarda ise yarı final maçları yapılacak.



Teniste tek bayanlar ve tek erkekler final müsabakaları 17 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.

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