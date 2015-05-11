Teniste Marsel İlhan'ın rakibi Rafael Nadal!

İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Marsel İlhan, ilk turda karşılaştığı Fransız Adrian Mannarino'yu 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Foro Italico kortlarında bu yıl 72'ncisi düzenlenen ve erkeklerde toplam 3 milyon 830 bin 295 euro ödülün dağıtıldığı toprak kort turnuvası, ilk tur mücadeleleriyle devam etti.

Turnuvadaki tek Türk tenisçi Marsel İlhan, elemelerden yükseldiği ana tablodaki ilk maçında dünya 29 numarası Adrian Mannarino ile karşılaştı.

Dünya sıralamasının 87. basamağındaki İlhan, mücadeleye servis kırarak başladı. Servis oyunlarına tutunmayı başaran İlhan, ilk seti 6-4 kazandı. İlk setteki gibi servis kırarak başladığı ikinci seti de 6-1 alan Türk sporcu, 1 saat 19 dakikalık karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve 2. tur biletini aldı.

Marsel İlhan'ın, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Masters Serisi'nin 1000 puanlık turnuvalarından İtalya Açık'ın 2. turundaki rakibi, burada 7 şampiyonluğu bulunan dünya 7 numarası İspanyol Rafael Nadal oldu.