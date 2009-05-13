Tenis’de Davis Cup dünya gurubu play-off heyecanı

Özbekistan Tenis Milli Takımı, Davis Cup Dünya Grubu play-off maçında Sırbistan ile Dünya Grubu'na çıkma mücadelesi verecek.



Özbekistan Tenis Federasyonu'ndan (UTF) yapılan açıklamada, Davis Cup Asya-Okyanusya 1.Grubun'da, play-offlarda mücadele etmek için, ilk başta Güney Kore'yi, daha sonra ise Japonya'yı 3-2 yenen Özbekistan Milli Takımı'nın, Davis Cup Dünya Grubu play-off maçında mücadele etme hakkı kazandığı bildirildi.



Açıklamada, Davis Cup Dünya Grubu play-offlarında mücadele etmek için yapılan kura çekiminde Özbekistan Milli Takımı'nın, dünya tenis sıralamasında üst sıralarda bulunan Sırbistan Milli Takımı ile eşleştiği kaydedilirken, söz konusu maçların 18-20 Eylül tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.



Aynı tarihlerde düzenlenecek Davis Cup Dünya Grubu diğer play-off maçlarında ise Belçika-Ukrayna, İsviçre-İtalya, Hollanda-Fransa, Romanya-İsveç, Güney Afrika-Hindistan, Brezilya-Ekvador, Şili-Avusturya mücadele edecek. Söz konusu eşleşme galipleri ise 2010 yılında Dünya Grubunda yer alacak.

