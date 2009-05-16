Tenis Turnuvası'nda Marsel İlhan yarı finalde

Türk Telekom İzmir Cup 2009 Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde yarı finale yükselenler belli oldu.



Karşıyaka Örnekköy Tenis Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın bugün yapılan müsabakalarında teklerde İsveçli Joachim Johansson, İsrail'den Harel Levy ve İtalyan Andrea Stoppini rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Günün son maçında Türk sporculardan Marsel İlhan ise İtalya'dan Paolo Lorenzi'yi 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.



Çiftlerde ise bugün yapılan tek maçta, Hindistan'dan Prakash Amtritraj ve ABD'den Rajeev Ram rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.



Teklerde yarı final eşleşmeleri şöyle:



Marsel İlhan-Harel Levy



Joachim Johansson-Andrea Stoppini

